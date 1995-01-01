Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Интеру» и лишился шансов на евровесну, гарантировав ее «Шерифу»

«Шахтер» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов уступил «Интеру». Дубль оформил Эдин Джеко.

У украинцев после пяти туров одно очко в активе, команда лишилась шансов на выход в плей-офф даже Лиги Европы. Место там гарантировал себе молдавский «Шериф».

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

Интер (Италия) – Шахтер (Украина) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Джеко, 61; 2:0 – Джеко, 67.

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