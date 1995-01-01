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    Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Интеру» и лишился шансов на евровесну, гарантировав ее «Шерифу»

    «Шахтер» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов уступил «Интеру». Дубль оформил Эдин Джеко.

    У украинцев после пяти туров одно очко в активе, команда лишилась шансов на выход в плей-офф даже Лиги Европы. Место там гарантировал себе молдавский «Шериф».

    Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

    Интер (Италия) – Шахтер (Украина) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Джеко, 61; 2:0 – Джеко, 67.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17642

      derrik2000 17 минут назад

      Жаль, что такая отличная команда, как Шахтёр, покидает ЛЧ.
      Тем приятнее, КАК Шериф ГРОМЫХНУЛ в Европе.
      Думаю, что ведущих игроков тираспольцев зимой раскупят.
      Собственно, для этого команда и БИЛАСЬ и, главное, ВЫИГРЫВАЛА у грандов, а не "забили гол - все одиннадцать у своих ворот стеной стоять".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12980

      Skull_Boy 31 минуту назад

      Сборная Бразилия очередной раз обосралась

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10208

      Fusballer 33 минуты назад

      У Шахты произошёл обвал.

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