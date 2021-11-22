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    «Милан»: «Мы не проявляем интересен к Миранчуку. Это слухи»

    Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

    «Мы не проявляем интересен к Миранчуку. Это слухи», – сказал Массара.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходит в стартовом составе 12 матчей подряд.
    • Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      mikturovpefz 17 минут назад

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      Рейтинг: +11672

      Литейный4 43 минуты назад

      Распиарили Миранчука, что даже Аталанта на него клюнула. А когда разобрались оказался он дупель пусто. Гыгыгы

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