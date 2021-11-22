«Милан»: «Мы не проявляем интересен к Миранчуку. Это слухи»

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Мы не проявляем интересен к Миранчуку. Это слухи», – сказал Массара.

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».

Он не выходит в стартовом составе 12 матчей подряд.

Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

Агент Миранчука: «Аталанта» довольна Лешей. Клуб не рассматривает возможность его продажи»