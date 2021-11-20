Агент Миранчука: «Аталанта» довольна Лешей. Клуб не рассматривает возможность его продажи»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о переговорах с руководством клуба из Бергамо.

«У нас состоялась встреча с руководством «Аталанты». Со стороны клуба на ней присутствовали спортивный директор Джованни Сартори и исполнительный директор Лука Перкасси. А с нашей стороны я и мой итальянский партнер Валерио Джуффрида.

На встрече мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука. Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лeшей, довольно его трансфером.

Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесeт «Аталанте» много пользы», – сказал агент.