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    Агент Миранчука: «Аталанта» довольна Лешей. Клуб не рассматривает возможность его продажи»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о переговорах с руководством клуба из Бергамо.

    «У нас состоялась встреча с руководством «Аталанты». Со стороны клуба на ней присутствовали спортивный директор Джованни Сартори и исполнительный директор Лука Перкасси. А с нашей стороны я и мой итальянский партнер Валерио Джуффрида.

    На встрече мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука. Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лeшей, довольно его трансфером.

    Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесeт «Аталанте» много пользы», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
    • Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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