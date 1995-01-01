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    Джикия – об отсутствии Дзюбы в сборной: «Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к отсутствию в сборной России форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Вы говорили, что безо всяких эмоций отнеслись, что сначала прежнего капитана сборной Артема Дзюбу не вызвали в сборную, потом он сам отказался приезжать. Почему?

    – Потому что это решение тренера. Я спокойно отношусь к этому, потому что так же может и со мной произойти. Ведь может же случиться так, что Валерий Георгиевич не захочет меня вызывать? Это решение и ответственность главного тренера. Это его работа.

    Очень много ребят он не вызвал. И он за это отвечает. Если бы отвечал за это я, наверное, я бы более эмоционально воспринимал все эти ситуации.

    – Но вы можете себе представить, что сами отказываетесь приезжать в сборную?

    – Я – нет. Сто процентов. Но это личное решение каждого.

    – В команде такие известия обсуждаются?

    – В команде обсуждается все. И вызовы и не вызовы. И питание, и все-все-все. Когда мы собираемся за обедом, за ужином или просто во время отдыха, мы всегда обсуждаем разные моменты.

    Так происходит в любой команде, где игрокам не все равно, чем они занимаются. Я думаю, так бывает вообще не только в спорте, но у людей на обычной работе – они тоже многое обсуждают между собой, если они неравнодушны к своему делу.

    Сборная – это же не просто место, куда мы приезжаем на неделю в командировку, правильно? А футболисты – такие живые люди, как и все.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
    • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6641

      серега кашин 6 минут назад

      дзюба просто очень много на себя берети у него много лишней спеси

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      Рейтинг: +4587

      Semenycch > серега кашин 1 минуту назад

      Почему все свиньи - Шариковы?

      0
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      Рейтинг: +4587

      Semenycch 24 минуты назад

      ...И он за это отвечает. Если бы отвечал за это я, наверное, я бы более эмоционально воспринимал все эти ситуации...
      Сказано очень дипломатично.

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