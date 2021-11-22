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  • Джикия – об отсутствии Дзюбы в сборной: «Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать»

Джикия – об отсутствии Дзюбы в сборной: «Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать»

22 ноября 2021, 11:52
15

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к отсутствию в сборной России форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы говорили, что безо всяких эмоций отнеслись, что сначала прежнего капитана сборной Артема Дзюбу не вызвали в сборную, потом он сам отказался приезжать. Почему?

– Потому что это решение тренера. Я спокойно отношусь к этому, потому что так же может и со мной произойти. Ведь может же случиться так, что Валерий Георгиевич не захочет меня вызывать? Это решение и ответственность главного тренера. Это его работа.

Очень много ребят он не вызвал. И он за это отвечает. Если бы отвечал за это я, наверное, я бы более эмоционально воспринимал все эти ситуации.

– Но вы можете себе представить, что сами отказываетесь приезжать в сборную?

– Я – нет. Сто процентов. Но это личное решение каждого.

– В команде такие известия обсуждаются?

– В команде обсуждается все. И вызовы и не вызовы. И питание, и все-все-все. Когда мы собираемся за обедом, за ужином или просто во время отдыха, мы всегда обсуждаем разные моменты.

Так происходит в любой команде, где игрокам не все равно, чем они занимаются. Я думаю, так бывает вообще не только в спорте, но у людей на обычной работе – они тоже многое обсуждают между собой, если они неравнодушны к своему делу.

Сборная – это же не просто место, куда мы приезжаем на неделю в командировку, правильно? А футболисты – такие живые люди, как и все.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
  • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Дзюба Артем Джикия Георгий Карпин Валерий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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серега кашин
1637572455
дзюба просто очень много на себя берети у него много лишней спеси
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paracetamol
1637580936
Чем ты лучше Дзюбы? Ну-ка ответь!
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САДЫЧОК
1637581482
Не понимаю , зачем берут у этого бездаря интервью ? Проиграл . в последнее время всё , что можно... Самые низкие показатели ТТД !
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ab15488
1637581921
Че все злые то такие. Джикия в сборной вполне себе надежен. Более того в последней игре с хорватами можно выделить только Сафонова, Дивеева и Джикию. Эти трое хоть как то пытались играть в футбол и выполнять свои функции на поле.
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neveldomha
1637583230
Интересно чем отвечает? Лишением тренерской лицензии? Ну пролетят они мимо Катара, а дальше Валера продолжит (конечно же ответственно)))свою середнячковую тренерскую работу в середнячковом клубе, где нибудь в РПЛ или на отшибе евросоюза... Вот и вся ответственность. Ответственность заключается в другом, если тебя позвали в сборную, то прежде всего ты обязан ответственно оценить свое состояние, мастерство и готовность, а только потом давать согласие. А так ..... получается, что между реальностью и хотелками ничего не срастается.
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mikturovpefz
1637591932
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