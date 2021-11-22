Джикия – об отсутствии Дзюбы в сборной: «Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к отсутствию в сборной России форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы говорили, что безо всяких эмоций отнеслись, что сначала прежнего капитана сборной Артема Дзюбу не вызвали в сборную, потом он сам отказался приезжать. Почему?

– Потому что это решение тренера. Я спокойно отношусь к этому, потому что так же может и со мной произойти. Ведь может же случиться так, что Валерий Георгиевич не захочет меня вызывать? Это решение и ответственность главного тренера. Это его работа.

Очень много ребят он не вызвал. И он за это отвечает. Если бы отвечал за это я, наверное, я бы более эмоционально воспринимал все эти ситуации.

– Но вы можете себе представить, что сами отказываетесь приезжать в сборную?

– Я – нет. Сто процентов. Но это личное решение каждого.

– В команде такие известия обсуждаются?

– В команде обсуждается все. И вызовы и не вызовы. И питание, и все-все-все. Когда мы собираемся за обедом, за ужином или просто во время отдыха, мы всегда обсуждаем разные моменты.

Так происходит в любой команде, где игрокам не все равно, чем они занимаются. Я думаю, так бывает вообще не только в спорте, но у людей на обычной работе – они тоже многое обсуждают между собой, если они неравнодушны к своему делу.

Сборная – это же не просто место, куда мы приезжаем на неделю в командировку, правильно? А футболисты – такие живые люди, как и все.