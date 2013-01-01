РПЛ. Гол Дрейера на 81-й минуте принес «Рубину» победу над «Сочи», в матче два удаления

Сегодня я болел за Рубин, просто потому что наконец простил им стояние раковом в августе. Команда все же неплохая, и болтаться в нижней части таблицы -- это не про них. Сочи по уровню игры тоже команда где-то для 5-7 места. Каждая их игра -- на 3 результата. Сегодня могло быть по-всякому, очень рад за Рубин, молодцы ребята, Дрейер сыграл и за себя и за Хвичу.
В матче 15-го тура чемпионата России «Сочи» дома уступил «Рубину» – 1:2. Победный гол за казанскую команду на 81-й минуте забил Андерс Дрейер.
Обе команды заканчивали встречу вдесятером.
«Рубин» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сочи» идет третьим (27 очков).
Россия. РПЛ. 15-й тур
Сочи – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Родриго, 27; 1:1 – Абильдгор, 31; 1:2 – Дрейер, 81.
Удаления: Юрганов, 59 – Абильдгор, 61.