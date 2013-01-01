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    РПЛ. Гол Дрейера на 81-й минуте принес «Рубину» победу над «Сочи», в матче два удаления

    В матче 15-го тура чемпионата России «Сочи» дома уступил «Рубину» – 1:2. Победный гол за казанскую команду на 81-й минуте забил Андерс Дрейер.

    Обе команды заканчивали встречу вдесятером.

    «Рубин» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сочи» идет третьим (27 очков).

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Сочи – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Родриго, 27; 1:1 – Абильдгор, 31; 1:2 – Дрейер, 81.

    Удаления: Юрганов, 59 – Абильдгор, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии58
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      Рейтинг: +10384

      Вомбат 5 минут назад

      Сегодня я болел за Рубин, просто потому что наконец простил им стояние раковом в августе. Команда все же неплохая, и болтаться в нижней части таблицы -- это не про них. Сочи по уровню игры тоже команда где-то для 5-7 места. Каждая их игра -- на 3 результата. Сегодня могло быть по-всякому, очень рад за Рубин, молодцы ребята, Дрейер сыграл и за себя и за Хвичу.

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      Рейтинг: +3414

      ySS 19 минут назад

      Рубиновых с победой!
      Сучинский филиал фарт порастерял да и себя малость переоценил

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      Рейтинг: +7003

      Рубинище 30 минут назад

      Сделали мне день. С победой нас. В кой то веки дождались чуда к середине чемпионата. Концовка огонь, отбивались героически. Нобоа прям из кожи лез хотел забить. Хорошо его заменили. Молодцы Сочи дома выиграть практически не возможно. Ждем усиления зимой. А то так и будем шнурки завязывать. Судья в конце ну защитай гол, Сочи всё равно, а Рубин заслужил-но нет , м.. отменил.

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      Рейтинг: +5613

      sochi-2013 1 час назад

      Судя по комментариям, ростовские обиженки, прям еще и опи(с)санками (от счастья) стали. Команда в ж, а у них радость, по принципу: Хрен с ним, что дом сгорел, зато когда пожарные приезжали, соседу забор сломали.
      Хотя обиженок здесь полно. Нет чтобы порадоваться, что в чемпионате появилась ИГРАЮЩАЯ КОМАНДА, сплошной скулеж.

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      Рейтинг: +5411

      maygli > sochi-2013 51 минуту назад

      Периодически играющей командой были все клубы, но постоянно играющей команды нет.

      1
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      Рейтинг: +3653

      sobaka120982 > sochi-2013 48 минут назад

      Несколько туров назад мы вроде натянули ростов)))они обиделись?

      0
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      Рейтинг: +5613

      sochi-2013 > sobaka120982 44 минуты назад

      Завидно бедолагам.

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      Рейтинг: +5613

      sochi-2013 > maygli 42 минуты назад

      Краснодар еще держится. Пытается. Комплекс провинциалов не смогли преодолеть.

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      Рейтинг: +5411

      maygli > sobaka120982 31 минуту назад

      Если вы о футболе, то правильнее говорить обыграли.
      Натягивают шапочку на уши...

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      Рейтинг: +5411

      maygli > sochi-2013 30 минут назад

      )))

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      Рейтинг: +91345

      zigbert 1 час назад

      Преимущество Сочи было заметно. Обороне Рубина было сложно справляться с постоянными навесами и прострелами в штрафную площадь. Однако защитники и Дюпин действовали надежно. Рубин избрал тактику быстрых контратак что и привело к успеху. Хороший матч провел Дрейер.
      Рубин с победой!

      3
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      Рейтинг: +56

      Pani BIN 1 час назад

      Следующий тур для Рубина проверочный. Динамо на ходу. Думается, что будет интересно. Рубин с заслуженной победой.

      1
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      Рейтинг: +18437

      JTherry 1 час назад

      обалдел от заключительной фразы комментатора матча - "сенсация, Сочи проиграли Рубину..!")) вполне ожидаемая и заслуженная победа над "колизейщиками"... с победой!

      3
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      Рейтинг: +26083

      пьяныйхоровод > JTherry 1 час назад

      Ну канешна ! Ожидаемая )))) Если не зная счёта посмотреть нарезку опасных моментов , вряд ли большинство решит что победил в итоге Рубин .

      1
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      Рейтинг: +5613

      sochi-2013 > пьяныйхоровод 1 час назад

      С кем ты споришь? Фуфел в футболе разбирается, как свинья в апельсинах.

      0
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      Рейтинг: +18437

      JTherry > пьяныйхоровод 56 минут назад

      если бы Дрейер не забежал чуть вперед (надо было корейцу Бому бить по воротам), счет стал бы 3:1, и он был бы справедливым...

      0
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      Рейтинг: +11507

      Cleaner 1 час назад

      Рубин, болел сегодня за вас. Молодцы! И бутсы волшебные!..)

      2
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      Рейтинг: +5684

      Из Твери Леха 1 час назад

      После 1-го круга Зенит и Динамо на своих местах точно. С остальными - полная чехарда. Надеюсь, что Урал с Уфой вылетят и Химки с собой прихватят. Ну и спартачок туда же до кучи)

      3
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      Рейтинг: +100

      Suvorov51 > Из Твери Леха 1 час назад

      все может быть. ну как бы многие из бомжатника этого не хотели спартак будетпродолжать в вышке пожизнено

      0
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      Рейтинг: +11507

      Cleaner > Из Твери Леха 1 час назад

      Не Спартаку туда никак нельзя! Над кем ржать то будем???

      2
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      ...
      Рейтинг: +350

      Forvard47 > Из Твери Леха 1 час назад

      Чем тебе уфа не угодила.. она открывает молодых игроков играет как может из ходя из бюджет, тратит то что зарабатывает.. в отличие от газовых и нефтянных команд надеюсь к кому это относится ты понял...
      напомню лучший бомбардир лиги игрок уфы..
      сомневаюсь что шлюбиньо бы так забивал бы за уфу

      2
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      Рейтинг: +7003

      Рубинище > Из Твери Леха 54 минуты назад

      После следующего тура ещё кто-то динамо догонит.

      1
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      Рейтинг: +43

      tomas88 1 час назад

      Андерс Дрейер повёл себя здорово во второй банке в ворота Сочи. Моментом принял правильное решение. Красиво.

      2
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