УЕФА сократил дисквалификацию Гризманна в ЛЧ. Он сыграет с «Миланом»

складывается ощущение что в уефа собраны одни неадыкватные люди, которые разводят бюрократию сначала дисквалифицируют потом отменяют, лучше бы делом полезным занялись
УЕФА удовлетворил апелляцию «Атлетико» на дополнительную дисквалификацию нападающего Антуана Гризманна.
30-летний француз пропустит один матч вместо двух за свое удаление в игре против «Ливерпуля» (2:3), которая состоялась 19 октября.
Форвард не участвовал в матче с мерсисайдцами 3 ноября, поэтому он сможет выйти на поле в следующей встрече с «Миланом».
- Гризманна удалили за удар ногой в голову Роберто Фирмино.
- «Атлетико» примет «Милан» 24 ноября в 23:00 мск.