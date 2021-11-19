УЕФА сократил дисквалификацию Гризманна в ЛЧ. Он сыграет с «Миланом»

УЕФА удовлетворил апелляцию «Атлетико» на дополнительную дисквалификацию нападающего Антуана Гризманна.

30-летний француз пропустит один матч вместо двух за свое удаление в игре против «Ливерпуля» (2:3), которая состоялась 19 октября.

Форвард не участвовал в матче с мерсисайдцами 3 ноября, поэтому он сможет выйти на поле в следующей встрече с «Миланом».