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    УЕФА сократил дисквалификацию Гризманна в ЛЧ. Он сыграет с «Миланом»

    УЕФА удовлетворил апелляцию «Атлетико» на дополнительную дисквалификацию нападающего Антуана Гризманна.

    30-летний француз пропустит один матч вместо двух за свое удаление в игре против «Ливерпуля» (2:3), которая состоялась 19 октября.

    Форвард не участвовал в матче с мерсисайдцами 3 ноября, поэтому он сможет выйти на поле в следующей встрече с «Миланом».

    • Гризманна удалили за удар ногой в голову Роберто Фирмино.
    • «Атлетико» примет «Милан» 24 ноября в 23:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6614

      серега кашин 43 минуты назад

      складывается ощущение что в уефа собраны одни неадыкватные люди, которые разводят бюрократию сначала дисквалифицируют потом отменяют, лучше бы делом полезным занялись

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