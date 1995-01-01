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    Семак – о Дзюбе в сборной: «Карпину виднее, какие игроки могут помочь для решения задач»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего своей команды Артема Дзюбы.

    – Дзюба оформил хет-трик. Мог бы он помочь сборной с Хорватией?

    – Это вопрос не ко мне. Мы решаем свои задачи, Карпин – свои. Ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач.

    Желаю ему удачи и терпения, будем болеть. Надеюсь, сборная сможет побороться и все-таки выйти на чемпионат мира.

    • Дзюба забил 3 гола в ворота «Нижнего Новгорода» (5:1).
    • Он не играет за сборную с июня.
    • В октябре 33-летнего форварда вызывали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5594

      sochi-2013 8 минут назад

      Давно бы пора уяснить, что Дзюба отказался играть не за сборную России, а за сборную Карпина!
      Ату, краснозадые!

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      Рейтинг: +5782

      порт 15 минут назад

      Когда Карпин говорит, "а на фига нужна мне эта сборная", это нормально, а когда это же говорит игрок, это предательство? Или я что то пропустил?

      0
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      Рейтинг: +8236

      "supermax" 16 минут назад

      как же бомбят некоторые бомжики..любо дорого смотреть...а ведь Карпин вызывал рукоблуда.....что же там случилось

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      Рейтинг: +419

      Врундель 30 минут назад

      Это же не Сан-марино и Тамбовы, как он может?

      0
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      Рейтинг: +943

      Taps 50 минут назад

      Про сборную можно пока забыть и похвалить Дзюбу,
      что уел самовлюблённого Карпушу.

      1
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      Рейтинг: +9641

      Fusballer > Taps 45 минут назад

      Забил три гола Нижнему? Вот это уел так уел!

      0
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      Рейтинг: +943

      Taps > Fusballer 39 минут назад

      Карпин после того как поварился в Спартаке и Москвабаде
      отравлен дерьмом на всю жизнь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9641

      Fusballer > Taps 38 минут назад

      Ты тоже отравлен дерьмом. Изо всех щелей твоих льётся.

      0
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      Рейтинг: +4511

      Semenycch 1 час назад

      Высоко порядочный Сергей Богданович и не мог сказать по другому. Но в душе, я убежден, он это говно Карпина материт самыми погаными словами! Настоящий Русский мужик Сергей Семак не может разделять взгляды эгоистичного и самовлюбленного говна Карпина!

      3
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      Рейтинг: +4167

      mopecekca > Semenycch 1 час назад

      он не настоящий русский, мудак ты ******

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      Рейтинг: +57

      Suvorov51 > Semenycch 1 час назад

      конечно настоящий русский дзуба показывал настоящему рускому семаку кто должен быть в зените на поле. а не налавке протирать штаны

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      Рейтинг: +4511

      Semenycch > Suvorov51 1 час назад

      Сергей Богданович не раз говорил, что особенно уважает амбициозных футболистов, для которых сидение на лавке - позор. А Дзюба именно такой амбициозный и лавка не для него! Именно такой злой, неуступчивый, резкий Артем Дзюба и нужен Зениту! От такого Дзюбы соперники соплями будут исходить! И мудрый Сергей Богданович все это прекрасно понимает и всячески поддерживает Артема во всем, даже когда Дзюба и не прав! Сергей Богданович понимает, что так лучше для дела, а самолюбие черта низких и ограниченных людишек!

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      Рейтинг: +22799

      vladimir-7 1 час назад

      Сборная России, это пока головная боль пуделя Карпуши.

      2
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      Рейтинг: +11459

      Cleaner > vladimir-7 48 минут назад

      Это Карпуша сейчас - головная боль всего российского футбола...(

      1
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      Рейтинг: +9641

      Fusballer > Cleaner 39 минут назад

      Карпин -корень всех проблем! Клубы в еврокубках плохо играют из-за него!

      0
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      Рейтинг: +22799

      vladimir-7 > Cleaner 28 минут назад

      Ну, это, в принципе, одно и тоже, чтобы голова не
      болела надо убрать причину.

      0
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      Рейтинг: +11459

      Cleaner > Fusballer 28 минут назад

      Проблем в нашем футболе хватает. НО! Карпин - усугубитель всех этих проблем. Плюс Валера добавляет сборной еще и свои, ЛИЧНЫЕ, проблемы!..(

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      Рейтинг: -88

      СуперПАВ9 1 час назад

      Чтож зюба себя не показал при стасе

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      Рейтинг: +11459

      Cleaner > СуперПАВ9 45 минут назад

      1/4 ФИНАЛА ЧМ-2018 это не показатель? Просер в болоте слабой сейчас сборной Хорватии - вот показатель тренерского дара Карпина!..(((

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