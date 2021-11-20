Семак – о Дзюбе в сборной: «Карпину виднее, какие игроки могут помочь для решения задач»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего своей команды Артема Дзюбы.

– Дзюба оформил хет-трик. Мог бы он помочь сборной с Хорватией?

– Это вопрос не ко мне. Мы решаем свои задачи, Карпин – свои. Ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач.

Желаю ему удачи и терпения, будем болеть. Надеюсь, сборная сможет побороться и все-таки выйти на чемпионат мира.