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  • Семак – о Дзюбе в сборной: «Карпину виднее, какие игроки могут помочь для решения задач»

Семак – о Дзюбе в сборной: «Карпину виднее, какие игроки могут помочь для решения задач»

20 ноября 2021, 10:50
24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего своей команды Артема Дзюбы.

– Дзюба оформил хет-трик. Мог бы он помочь сборной с Хорватией?

– Это вопрос не ко мне. Мы решаем свои задачи, Карпин – свои. Ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач.

Желаю ему удачи и терпения, будем болеть. Надеюсь, сборная сможет побороться и все-таки выйти на чемпионат мира.

  • Дзюба забил 3 гола в ворота «Нижнего Новгорода» (5:1).
  • Он не играет за сборную с июня.
  • В октябре 33-летнего форварда вызывали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Дзюба Артем Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (24)
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vladimir-7
1637396311
Сборная России, это пока головная боль пуделя Карпуши.
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Taps
1637399759
Про сборную можно пока забыть и похвалить Дзюбу, что уел самовлюблённого Карпушу.
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AtticusFinch1
1637400927
Это же не Сан-марино и Тамбовы, как он может?
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"supermax"
1637401765
как же бомбят некоторые бомжики..любо дорого смотреть...а ведь Карпин вызывал рукоблуда.....что же там случилось
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порт
1637401820
Когда Карпин говорит, "а на фига нужна мне эта сборная", это нормально, а когда это же говорит игрок, это предательство? Или я что то пропустил?
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sochi-2013
1637402272
Давно бы пора уяснить, что Дзюба отказался играть не за сборную России, а за сборную Карпина! Ату, краснозадые!
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Andrew01
1637403455
Бл...ь да успокойтесь вы, в такой игре, как показала сборная даже Месси не помог и Роналду если бы вышли на это болото. Что Дзюба может? исполнить столба? и всё. Скорости нет. Обыграть 3-4 хорватских защитника? ну бросьте. Мы были без мяча - сами его отдали, и это не тренерская установка была, а игроки чуть насрали в штаны, боялись ошибиться, и попасть так как Кудряшов, что говном поливают изо всех щелей. Вот и от дали мяч, как говорится: "не ошибается тот, кто ничего не делает" - решили не делать. Заметили как Крапин орал на игроков, когда они стали не разыгрывать мяч от ворот, а просто выносить? Это было решение игроков, они показали, что не уверены в своих силах и боятся играть в футбол. А то, что Дзюба забил НН - молодец, но с такими партнерами, которые выкатывают под удар, чуть ли не в пустые ворота, и я забью. Правда Ерохину не повезло 3 раза)))) был бы лучшим игроком матча, уверен.
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Вомбат
1637405981
Не навится мне тренер-веган с его травоядным футболом, но двух качеств -- ума и нравственности -- у него не отнять.
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aaaaahhhh
1637413042
Карпин, Дзюбу вызывал в сборную, Дзюба отказался и не надо теперь говорить что Карпину виднее кого брать а кого нет. Еще уговаривать этого рукоблуда???
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Дедуктор
1637415192
Карп - та еще гнида. Дважды, кстати. отказывался играть за сборную. Да и то гнилое "письмо 14-ти" Карп тоже подписал. А стрелочником почему то одного Шалимыча сделали при том, что мразей = 14 рыл. И Карп среди них.
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