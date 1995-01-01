Михаил Кержаков – брату перед матчем с «Нижним Новгородом»: «Пусть победит сильнейший. Тащил, тащу и буду тащить!»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков обратился к брату Александру Кержакову, возглавляющему «Нижний Новгород». Команды встретятся между собой в 15-м туре РПЛ.

«Саня, привет! Впереди наше противостояние, наших команд. Пусть победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить!» — сказал Кержаков.