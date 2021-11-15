Михаил Кержаков – брату перед матчем с «Нижним Новгородом»: «Пусть победит сильнейший. Тащил, тащу и буду тащить!»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков обратился к брату Александру Кержакову, возглавляющему «Нижний Новгород». Команды встретятся между собой в 15-м туре РПЛ.
«Саня, привет! Впереди наше противостояние, наших команд. Пусть победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить!» — сказал Кержаков.
- «Зенит» примет «Нижний Новгород» в пятницу, 19 ноября.
- Начало матча – в 19:00 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Нижний Новгород» идет 13-м.
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Источник: инстаграм «Зенита»