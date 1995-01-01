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    Михаил Кержаков – брату перед матчем с «Нижним Новгородом»: «Пусть победит сильнейший. Тащил, тащу и буду тащить!»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков обратился к брату Александру Кержакову, возглавляющему «Нижний Новгород». Команды встретятся между собой в 15-м туре РПЛ.

    «Саня, привет! Впереди наше противостояние, наших команд. Пусть победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить!» — сказал Кержаков.

    • «Зенит» примет «Нижний Новгород» в пятницу, 19 ноября.
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Нижний Новгород» идет 13-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Зенита»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2151

      Блямба 46 минут назад

      И послал Брат Брата..
      И поржали они оба.
      Над тролями московскими,что свой пин-код от пенсионной карты "Мир"
      за год рождения выдают..

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      Рейтинг: +2967

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Два брательника и оба придурки - обидно.

      0
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      Рейтинг: +1709

      Enter2006 1 час назад

      "Тащил, тащу и буду тащить!" - это слоган Миллера с Газпрома.

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