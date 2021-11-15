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  • Михаил Кержаков – брату перед матчем с «Нижним Новгородом»: «Пусть победит сильнейший. Тащил, тащу и буду тащить!»

Михаил Кержаков – брату перед матчем с «Нижним Новгородом»: «Пусть победит сильнейший. Тащил, тащу и буду тащить!»

15 ноября 2021, 14:43
14

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков обратился к брату Александру Кержакову, возглавляющему «Нижний Новгород». Команды встретятся между собой в 15-м туре РПЛ.

«Саня, привет! Впереди наше противостояние, наших команд. Пусть победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить!» — сказал Кержаков.

  • «Зенит» примет «Нижний Новгород» в пятницу, 19 ноября.
  • Начало матча – в 19:00 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Нижний Новгород» идет 13-м.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Кержаков Михаил Кержаков Александр
Комментарии (14)
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Enter2006
1636976882
"Тащил, тащу и буду тащить!" - это слоган Миллера с Газпрома.
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Иван Петров 1986
1636977397
Два брательника и оба придурки - обидно.
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Блямба
1636979357
И послал Брат Брата.. И поржали они оба. Над тролями московскими,что свой пин-код от пенсионной карты "Мир" за год рождения выдают..
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neveldomha
1636983919
Эпичное зрелище. Брат тренер против брата игрока. Такого еще в нашем футболе не было.
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Ганнибал Лектор
1636995501
Затроллил старшего) Красавец))
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Вомбат
1636997647
Крицюк, говорят, поправился. Значит Семак поставит в ворота именно его, потому что он хоть и не португалец, но куплен в Португалии. И тот будет пускать, как пускал.
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Axe111
1636998349
О Боже
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Spirit_78
1637054485
Пусть Керж играет, Крицюк не впечатлил от слова совсем.
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