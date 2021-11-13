«Локомотив» хочет оформить Мампасси российское гражданство

Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси после перехода в «Локомотив», возможно, не будет считаться легионером в РПЛ.
По информации «Чемпионата», в планах московского клуба оформить футболисту гражданство РФ по упрощенной процедуре.
18-летний Мампасси имеет право получить российский паспорт, поскольку родился в Донецке.
- Мампасси – воспитанник «Шахтера».
- Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
- Ожидается, что «Локомотив» заплатит за игрока 4 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»