«Локомотив» хочет оформить Мампасси российское гражданство

Пахнет отрывом бабла! Чем он лучше наших парней в академиях? Во какие возможности у лимита! За этим его и принимали чтоб мартыхаев натурализовывать! А ну ка спросить бы у царя на горячей линии "с этим чудом будем пробиваться на олимпиаду"? Надо отменять лимит пока вот такие мампаси не заполонили РПЛ!
Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси после перехода в «Локомотив», возможно, не будет считаться легионером в РПЛ.
По информации «Чемпионата», в планах московского клуба оформить футболисту гражданство РФ по упрощенной процедуре.
18-летний Мампасси имеет право получить российский паспорт, поскольку родился в Донецке.
- Мампасси – воспитанник «Шахтера».
- Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
- Ожидается, что «Локомотив» заплатит за игрока 4 миллиона евро.