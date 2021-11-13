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  • «Локомотив» хочет оформить Мампасси российское гражданство

«Локомотив» хочет оформить Мампасси российское гражданство

13 ноября 2021, 11:59
25

Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси после перехода в «Локомотив», возможно, не будет считаться легионером в РПЛ.

По информации «Чемпионата», в планах московского клуба оформить футболисту гражданство РФ по упрощенной процедуре.

18-летний Мампасси имеет право получить российский паспорт, поскольку родился в Донецке.

  • Мампасси – воспитанник «Шахтера».
  • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
  • Ожидается, что «Локомотив» заплатит за игрока 4 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Локомотив Шахтер Мампасси Марк
Комментарии (25)
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Snek
1636795218
Донецк - это Россия разве?
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Garrincha58
1636795264
срочно в первом чтении ужесточить лимит подписать побольше таких пампасов мампасов выдать всем паспорта, а то глядишь на ОИ не кому будет играть
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Dr.Metal
1636795690
Вот пусть пять лет как Марио Фернандес от звонка до звонка, а потом и гражданство. А то кому то сразу, а кому то на общих основаниях
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Andrэ
1636796746
Неплохое вложение Локо) Есть шанс хорошо навариться) Хотя и Пабло бы себе оставить блин(
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Красногорск_Фан
1636797569
18 лет. Чего ждать еще не понятно. Хотя гордо преподносится как игрок основной команды Шахтера. Что, много наиграл до 18 в основной команде? Это не сложившийся игрок. Локомотив уже много раз покупал совсем юных афро игроков которые затем не взлетали.
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Soccerdealer63
1636797705
Ну, если всё вот так просто...и вместо выращивания своих...то: ПОЖАЛУЙСТА, оформите по упрощённой процедуре российское гражданство Илону Маску и поставьте на Роскосмос... Для начала...))) А там...как пойдёт... минэкономразвития... центробанк... парламент...газмяс...)))
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фанат джигурды
1636808296
Мампаси- в пампаси.
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PAREVG.
1636811494
Скажем дружно - нахрен нужно. И мартыхай в Локо, и гражданство мартыхаю. Пускай едет в африку и обитает среди себе подобных.
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Hektor 84
1636815351
Пахнет отрывом бабла! Чем он лучше наших парней в академиях? Во какие возможности у лимита! За этим его и принимали чтоб мартыхаев натурализовывать! А ну ка спросить бы у царя на горячей линии "с этим чудом будем пробиваться на олимпиаду"? Надо отменять лимит пока вот такие мампаси не заполонили РПЛ!
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