«Локомотив» хочет оформить Мампасси российское гражданство

Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси после перехода в «Локомотив», возможно, не будет считаться легионером в РПЛ.

По информации «Чемпионата», в планах московского клуба оформить футболисту гражданство РФ по упрощенной процедуре.

18-летний Мампасси имеет право получить российский паспорт, поскольку родился в Донецке.