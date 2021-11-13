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    «Локомотив» хочет оформить Мампасси российское гражданство

    Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси после перехода в «Локомотив», возможно, не будет считаться легионером в РПЛ.

    По информации «Чемпионата», в планах московского клуба оформить футболисту гражданство РФ по упрощенной процедуре.

    18-летний Мампасси имеет право получить российский паспорт, поскольку родился в Донецке.

    • Мампасси – воспитанник «Шахтера».
    • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • Ожидается, что «Локомотив» заплатит за игрока 4 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.11.2021 11:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 ноября 2021, 17:55

      Пахнет отрывом бабла! Чем он лучше наших парней в академиях? Во какие возможности у лимита! За этим его и принимали чтоб мартыхаев натурализовывать! А ну ка спросить бы у царя на горячей линии "с этим чудом будем пробиваться на олимпиаду"? Надо отменять лимит пока вот такие мампаси не заполонили РПЛ!

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      Рейтинг: +5248

      PAREVG. 13 ноября 2021, 16:51

      Скажем дружно - нахрен нужно.

      И мартыхай в Локо, и гражданство мартыхаю.
      Пускай едет в африку и обитает среди себе подобных.

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      Рейтинг: +204

      Juic > PAREVG. 13 ноября 2021, 17:56

      Не позорь флаг и герб у себя на автаре. Те, кто под ним жил и сражался, такими уродами не были. Да, различали инородцев и православных, но расистами не были. И если человек служил России - подымался до самых высот не зависимо от национальности и вероисповедания. То, что ты пишешь - ничем не лучше вех этих BLM, "кавказсила" и т.д., просто с другим знаком.

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      Рейтинг: +7030

      Красногорск_Фан > Juic 13 ноября 2021, 20:55

      Двуглавый орел был символом византиии и пришел в Россию после брака с Софьей палеолог. А до этого использовался хеттами. Если вы так переживаете за него вы из византийцев или из хеттов будете? В данный момент указанный парень заслуг не имеет перед Россией. Тоже не по делу пишете. Если бы имел то согласился бы больше.

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      Рейтинг: +5248

      PAREVG. > Juic 14 ноября 2021, 10:33

      Ой да ладно, сражались.В основном были немцы и французы, большей частью учителя и гувернеры, плюс небольшой процент ученых. Еще были азиаты, под общим названием "киргизец", в основном слуги. И соответственно турки - торгаши. А про нег-ров ничего не известно, только Пушкин, их потомок, да и тот имел только корни из африки.

      Абсолютно толерантных людей нет, я не терплю чер ных, геев и попрошаек, кто-то азиатов, кто-то белых, цыган, евреев, мусульман, геев, и т.д. Покопайтесь в себе, и 100% найдете кого не любите, да хоть собственную тещу...

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      Рейтинг: +2894

      фанат джигурды 13 ноября 2021, 15:58

      Мампаси- в пампаси.

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      Рейтинг: +1133

      Soccerdealer63 13 ноября 2021, 13:01

      Ну, если всё вот так просто...и вместо выращивания своих...то:
      ПОЖАЛУЙСТА, оформите по упрощённой процедуре российское гражданство Илону Маску и поставьте на Роскосмос... Для начала...))) А там...как пойдёт... минэкономразвития... центробанк... парламент...газмяс...)))

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      Рейтинг: +7030

      Красногорск_Фан 13 ноября 2021, 12:59

      18 лет. Чего ждать еще не понятно. Хотя гордо преподносится как игрок основной команды Шахтера. Что, много наиграл до 18 в основной команде? Это не сложившийся игрок. Локомотив уже много раз покупал совсем юных афро игроков которые затем не взлетали.

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      Рейтинг: +1133

      Soccerdealer63 > Красногорск_Фан 13 ноября 2021, 13:03

      "не взлетают" в Роскосмосе))) У Локо "не отъезжают"!))+

      1
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      Рейтинг: +7030

      Красногорск_Фан > Soccerdealer63 13 ноября 2021, 13:06

      Сначала не въезжают. Потом отъезжают. Одемвингие яркий пример. были и другие.

      4
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      Рейтинг: +1133

      Soccerdealer63 > Красногорск_Фан 13 ноября 2021, 13:12

      Вы правы... были и другие ПАССАЖИРЫ...))+

      1
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      Рейтинг: +11

      Andrэ 13 ноября 2021, 12:45

      Неплохое вложение Локо) Есть шанс хорошо навариться) Хотя и Пабло бы себе оставить блин(

      0
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      Рейтинг: +2175

      Dr.Metal 13 ноября 2021, 12:28

      Вот пусть пять лет как Марио Фернандес от звонка до звонка, а потом и гражданство. А то кому то сразу, а кому то на общих основаниях

      3
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      Рейтинг: +11

      Andrэ > Dr.Metal 13 ноября 2021, 12:47

      тут уже играет роль кто насколько быстро сумеет сообразить что нужно для сделать для того,чтобы побыстрее навариться и получше )))

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      Рейтинг: +7964

      Томик > Dr.Metal 13 ноября 2021, 14:10

      Марио Фернандес до сих пор не должен был получить гражданство на общих основаниях. Ибо их не достаточно. А в этой ситуации пусть темноват, пусть с закордонных территорий, но по закону имеет право на упрощенную процедуру. А Фернандес пусть хоть чувашский выучит, если русский не хочет. Позор цска. Ну оформили - дайте ему учителя нормального, чтоб не стыдно было.

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 13 ноября 2021, 12:21

      срочно в первом чтении ужесточить лимит подписать побольше таких пампасов мампасов выдать всем паспорта, а то глядишь на ОИ не кому будет играть

      1
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      Рейтинг: +4475

      Snek 13 ноября 2021, 12:20

      Донецк - это Россия разве?

      2
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      Рейтинг: +689

      Октавиус > Snek 13 ноября 2021, 12:22

      а россияне могут жить только в России?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4475

      Snek > Октавиус 13 ноября 2021, 12:23

      Россияне могут жить везде, да вот только в статье указывают, что он может получить гражданство, так как родился в Донецке. Причём здесь Донецк и Россия?

      1
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      Рейтинг: +689

      Октавиус > Snek 13 ноября 2021, 12:26

      граждане, рожденные на территории народных республик Донбасса, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Донецк - столица ДНР

      7
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      Рейтинг: +1133

      Soccerdealer63 > Октавиус 13 ноября 2021, 13:08

      Наверное, Вы правы насчёт "рождённых в народных республиках и гражданстве РФ"... Ловко!)))Да, вот, незадача: это, ведь, действует только внутри РФ... практически весь остальной мир это не признает.. Не попадёт ли Локо с этим парнишкой на международном уровне? Ведь там не поймут.. какого он роду-племени, а это недопустимо, скорее всего... Или он будет "россиянином" только в РПЛ, а "на экспорт" - кем? Украинцем или кем там?

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      Рейтинг: +689

      Октавиус > Soccerdealer63 13 ноября 2021, 13:17

      это сказки, делаешь прописку в РФ и данный паспорт ничем не отличается от паспорта жителя условной Твери

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      Рейтинг: +7964

      Томик > Soccerdealer63 13 ноября 2021, 14:05

      Что за ерунда? Гражданин России "где-то там" будет считаться украинцем. Вы в своём уме?

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      Рейтинг: +4475

      Snek > Snek 14 ноября 2021, 19:18

      Это наши такой закон издали?
      Неудивительно тогда, что у хохлостана пердак от наших горит.

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      Рейтинг: +4475

      Snek > Soccerdealer63 14 ноября 2021, 19:23

      УЕФА и ФИФА по сути пофигу, если официально гражданство есть, то они его принимают. Они вне политики, так же как любой крымчанин для них будет россиянином, потому что у него паспорт РФ. Кому и на каком основании то или иное государство выдаёт паспорт федерациям вообще до лампочки. Даже если гражданин Буркино-Фасо завтра получит паспорт РФ и будет играть за сборную, у них есть только одно правило на этот счёт:
      Заигранный за ту или иную сборную игрок, может сменить сборную, только если в течение 5-ти лет будет непрерывно играть в этой стране и не выступать ни за какую сборную.
      Прецедентов не было, но говорят, что трактовка этого правила не распространяется на случаи, когда игрок заигран в официальных матчах основной сборной, но это не точно, так как никто не менял сборную после того, был заигран в ней в официальных матчах.

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