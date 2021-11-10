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    AS: «Милан», «Боруссия» Д, «Вест Хэм» и «Селтик» – претенденты на Джордана Ларссона

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Италии, Германии, Англии или Шотландии.

    По информации AS, интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Милан», дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Селтик».

    Московский клуб оценивает форварда в 13 миллионов евро и готов продать его грядущей зимой.

    • Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» в 2019 году за 4 миллиона евро.
    • Он забил 1 гол в 16 матчах этого сезона.
    • Рыночная стоимость шведа – 14 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2495

      Валерий2705 1 минуту назад

      Очень похоже на утятину. Какой Милан, какая Боруссия? Он один сезон провёл неплохо, потом решил, что за свои "подвиги" достоин двойного повышения зп. На ЧЕ себя не проявил, в ЛЕ отбывает номер, да даже в РФПЛ шлангует. Кому он нужен, разве что Селтику.

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      Рейтинг: +1566

      Dr.Metal 38 минут назад

      Милан и Боруссия топы

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      Рейтинг: +12602

      Hektor 84 42 минуты назад

      Младший Ларссон уступает старшему в мастерстве и характере. В топ 5 лиг не заиграет, если только в середняках.

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      Рейтинг: +10

      rebekkavorono 44 минуты назад

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      Рейтинг: +9248

      Fusballer 1 час назад

      Лямов за 20 можно продавать.

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      Рейтинг: +54067

      portero 1 час назад

      Хорошо если купят, но уже и не верится...
      Закис парень в этом году, ничего у него не получается..

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      Рейтинг: +2345

      Klaido > portero 1 час назад

      отказался продлевать контракт к тому же, смысл держать его аж до лета 24

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      Рейтинг: +3119

      aaaaahhhh > portero 1 час назад

      ему чемпионат Европы в этом сильно помог.

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      Рейтинг: +6602

      серега кашин 1 час назад

      надо продавать если будет спрос

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