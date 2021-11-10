AS: «Милан», «Боруссия» Д, «Вест Хэм» и «Селтик» – претенденты на Джордана Ларссона

Очень похоже на утятину. Какой Милан, какая Боруссия? Он один сезон провёл неплохо, потом решил, что за свои "подвиги" достоин двойного повышения зп. На ЧЕ себя не проявил, в ЛЕ отбывает номер, да даже в РФПЛ шлангует. Кому он нужен, разве что Селтику.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Италии, Германии, Англии или Шотландии.
По информации AS, интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Милан», дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Селтик».
Московский клуб оценивает форварда в 13 миллионов евро и готов продать его грядущей зимой.
- Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» в 2019 году за 4 миллиона евро.
- Он забил 1 гол в 16 матчах этого сезона.
- Рыночная стоимость шведа – 14 миллионов евро.