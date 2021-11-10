AS: «Милан», «Боруссия» Д, «Вест Хэм» и «Селтик» – претенденты на Джордана Ларссона

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Италии, Германии, Англии или Шотландии.

По информации AS, интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Милан», дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Селтик».

Московский клуб оценивает форварда в 13 миллионов евро и готов продать его грядущей зимой.