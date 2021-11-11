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  • КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Клаудиньо за удаление в матче с «Уралом»

КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Клаудиньо за удаление в матче с «Уралом»

11 ноября 2021, 16:52
11

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо не получит дополнительную дисквалификацию из-за удаления в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом».

«КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Клаудиньо. Он пропустит один матч», – сказал Григорьянц.

  • Бразильца удалили на 51-й минуте матча 14-го тура РПЛ против «Урала».
  • Он совершил грубый фол против защитника Арсена Адамова.
  • Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить – ничья 0:0.

ЭСК РФС подтвердила правильность удаления Клаудиньо в игре с «Уралом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Клаудиньо
Комментарии (11)
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серега кашин
1636639321
да на большее там и не тянуло, могли бы и не рассматривать
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vadikrew
1636647907
Кто б сомневался...
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vadikrew
1636648003
Будь он из условного урала или уфы, ещё 50 плетей выписали бы помимо доп. дисквалификации
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Hektor 84
1636648774
Ну это ожидаемо
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Ганнибал Лектор
1636658073
Опять крючкохвостым не угодили, опять заговор среди желудей раскопали.
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paracetamol
1636661396
Да ладно, с НН может не проиграем без него.
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Spirit_78
1636667614
Ну и правильно, нечего клоунаду устраивать с длительной дисквалификацией. Выходят наши клубы в еврокубки играть - там иногда в ситуациях, при которых в РПЛ дают карточки, даже нарушение не фиксируют. Может, и в России пора в мужской футбол поиграть? Кстати, это неплохой способ без всяких вложений и реформ увеличить скорость игры в РПЛ.
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