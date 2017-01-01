КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Клаудиньо за удаление в матче с «Уралом»

Надо было красную карточку отменять. Клаудиньо только испугал. Там даже касания не было. Театр однако. Гыгыгы
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо не получит дополнительную дисквалификацию из-за удаления в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом».
«КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Клаудиньо. Он пропустит один матч», – сказал Григорьянц.
- Бразильца удалили на 51-й минуте матча 14-го тура РПЛ против «Урала».
- Он совершил грубый фол против защитника Арсена Адамова.
- Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить – ничья 0:0.
ЭСК РФС подтвердила правильность удаления Клаудиньо в игре с «Уралом»