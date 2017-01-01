Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Клаудиньо за удаление в матче с «Уралом»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо не получит дополнительную дисквалификацию из-за удаления в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом».

    «КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Клаудиньо. Он пропустит один матч», – сказал Григорьянц.

    • Бразильца удалили на 51-й минуте матча 14-го тура РПЛ против «Урала».
    • Он совершил грубый фол против защитника Арсена Адамова.
    • Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить – ничья 0:0.

    ЭСК РФС подтвердила правильность удаления Клаудиньо в игре с «Уралом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:52
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1227

      ПалкоВводецъ 42 минуты назад

      Надо было красную карточку отменять. Клаудиньо только испугал. Там даже касания не было. Театр однако. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -70

      Suvorov51 52 минуты назад

      ну да. попробывали добавить и сразу лешились работы. вам что промгаз шарага какая. это фирма которая держит весь российский футбол за горло. вот по этому бомжатник и щемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6600

      серега кашин 1 час назад

      да на большее там и не тянуло, могли бы и не рассматривать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1533

      serglider > серега кашин 1 час назад

      Зеня вроде хотел подать апелляцию об отмене красной карточки вообще))) В итоге согласился на минимальное наказание? Где логика!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3267

      R_a_i_n > серега кашин 1 час назад

      Ну эт как посмотреть... будь это условный Зобнин из Спартака, впаяли бы по полной. На срач тв рассказали бы, что все правильно. Кстати рядом новость сидит о закрытии секторов стадиона Спартак. Ну это так... к слову)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10220

      Вомбат > serglider 1 час назад

      Зенит не согласилсяс решением ЭСК. Но решает не Зенит. Даже ЭСК только рекомендует. Решает КДК, вот она и решила, Зенит не спросив.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91067
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68111
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru