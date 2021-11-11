КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Клаудиньо за удаление в матче с «Уралом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо не получит дополнительную дисквалификацию из-за удаления в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом».

«КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Клаудиньо. Он пропустит один матч», – сказал Григорьянц.

Бразильца удалили на 51-й минуте матча 14-го тура РПЛ против «Урала».

Он совершил грубый фол против защитника Арсена Адамова .

. Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить – ничья 0:0.

ЭСК РФС подтвердила правильность удаления Клаудиньо в игре с «Уралом»