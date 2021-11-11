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  • ЭСК РФС подтвердила правильность удаления Клаудиньо в игре с «Уралом»

ЭСК РФС подтвердила правильность удаления Клаудиньо в игре с «Уралом»

11 ноября 2021, 07:21
10

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Зенита» по поводу красной карточки полузащитника Клаудиньо.

  • Бразильца удалили на 51-й минуте матча 14-го тура РПЛ против «Урала».
  • Он совершил грубый фол против защитника Арсена Адамова.
  • Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить – ничья 0:0.

«Судья правильно удалил Клаудиньо. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая его безопасности.

Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени Арсена Адамова», – говорится в объяснении ЭСК.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Клаудиньо
Комментарии (10)
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ВасяК
1636609317
Надо же!!!
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Fusballer
1636611031
Вот же ..., валят Зенит!
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acor94
1636611597
А визгу то было, что всё куплено! Все честно и по делу!
Ответить
paracetamol
1636612274
Голень Адамова раз в 100 дешевле подошвы бутсы Клаудиньо!
Ответить
Kollljan
1636615356
Помню, недавно счётец один, 7:1 ! Как вы там, хряки, отошли уже? Или пердаки побаливают ещё?
Ответить
NewLife
1636623539
Обжаловать решение ЭСК в ООН !
Ответить
Форвард 79
1636625343
Что и требовалось доказать!
Ответить
Hektor 84
1636629889
Эск по заказу РФС и хаспрома не смогли замазать удаление Клавдии)))
Ответить
zigbert
1636638132
Решение вынесено. Споры теперь неуместны.
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ААМ
1636638385
Еще бы. Это же игрок Зенита, а не ЦСКА или СПАМа
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