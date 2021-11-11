ЭСК РФС подтвердила правильность удаления Клаудиньо в игре с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Зенита» по поводу красной карточки полузащитника Клаудиньо.

Бразильца удалили на 51-й минуте матча 14-го тура РПЛ против «Урала».

Он совершил грубый фол против защитника Арсена Адамова .

. Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить – ничья 0:0.

«Судья правильно удалил Клаудиньо. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая его безопасности.

Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени Арсена Адамова», – говорится в объяснении ЭСК.