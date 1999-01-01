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    ЭСК РФС подтвердила правильность удаления Клаудиньо в игре с «Уралом»

    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Зенита» по поводу красной карточки полузащитника Клаудиньо.

    • Бразильца удалили на 51-й минуте матча 14-го тура РПЛ против «Урала».
    • Он совершил грубый фол против защитника Арсена Адамова.
    • Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить – ничья 0:0.

    «Судья правильно удалил Клаудиньо. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая его безопасности.

    Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершен на высокой скорости с верхней частью голени Арсена Адамова», – говорится в объяснении ЭСК.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2118

      acor94 6 минут назад

      А визгу то было, что всё куплено! Все честно и по делу!

      0
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      Рейтинг: +9198

      Fusballer 16 минут назад

      Вот же ..., валят Зенит!

      0
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      Рейтинг: +26480

      silver29 44 минуты назад

      Оставить без зарплаты все это ЭСК, пусть впредь знают, чем Азмун от Клавки отличается, и кто их кормит. сенитовские горлопаны поддержите меня в справедливом гневе.

      2
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      Рейтинг: +765

      ВасяК 44 минуты назад

      Надо же!!!

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