«СЭ»: бывший помощник Черчесова работает на сборе «Химок». Он войдет в штаб нового тренера

Владимир Паников, экс-ассистент Станислава Черчесова в сборной России, работает с «Химками» на краткосрочном сборе команды.

По информации «СЭ», Паников с большой долей вероятности войдет в штаб нового тренера клуба. Напомним, в октябре «Химки» уволили Игоря Черевченко.