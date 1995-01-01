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    «СЭ»: бывший помощник Черчесова работает на сборе «Химок». Он войдет в штаб нового тренера

    Владимир Паников, экс-ассистент Станислава Черчесова в сборной России, работает с «Химками» на краткосрочном сборе команды.

    По информации «СЭ», Паников с большой долей вероятности войдет в штаб нового тренера клуба. Напомним, в октябре «Химки» уволили Игоря Черевченко.

    • Паников – тренер-реабилитолог и специалист по физической подготовке.
    • Он работал с Черчесовым в сборной России с 2016 по 2021-й год.
    • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +22601

      vladimir-7 19 минут назад

      Это что, намек на приход в Химки чабана? А, что? Не зря же лысый
      трется где-то рядом, а может быть на замену главного "специалиста"
      в сборной России.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6142

      vladik12 1 час назад

      Почву для Стаса готовят, походу. + Он сам был на недавнем матче химчан с "Уралом".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12595

      Hektor 84 1 час назад

      Намекают на приход чабана в Химки?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3742

      neim > Hektor 84 11 минут назад

      Как говорил Станиславский, "не верю" .
      В Химках столько денег не насыпят, чтобы чабану в достатке было.

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