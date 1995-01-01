«СЭ»: бывший помощник Черчесова работает на сборе «Химок». Он войдет в штаб нового тренера

Это что, намек на приход в Химки чабана? А, что? Не зря же лысый
трется где-то рядом, а может быть на замену главного "специалиста"
в сборной России.
Владимир Паников, экс-ассистент Станислава Черчесова в сборной России, работает с «Химками» на краткосрочном сборе команды.
По информации «СЭ», Паников с большой долей вероятности войдет в штаб нового тренера клуба. Напомним, в октябре «Химки» уволили Игоря Черевченко.
- Паников – тренер-реабилитолог и специалист по физической подготовке.
- Он работал с Черчесовым в сборной России с 2016 по 2021-й год.
- «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.