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    «Астон Вилла» согласовала назначение Джеррарда. «Рейнджерс» получит 2-3 миллиона

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард возглавит «Астон Виллу».

    По информации журналиста Birmingham Live Эшли Приса, стороны согласовали все детали сделки. В ближайшее время Джеррард сформирует свой штаб.

    Официально о назначении 41-летнего англичанина в «Астон Виллу» будет объявлено в ближайшее время. Ожидается, что «Рейнджерс» получит 2-3 миллиона фунтов в качестве компенсации.

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    Источник: твитер журналиста Эшли Приса

    Журналист Birmingham Live. Аудитория в твиттере - 28,6 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12569

      Hektor 84 44 минуты назад

      Успехов в карьере Джерард! Жду тебя когда нибудь рулевым Ливерпуля!

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      Рейтинг: +706

      ARSteven89 1 час назад

      Жаль "рейнджеров", что забирают перспективного тренера под самый разгар сезона, когда команды уже вкатились в игровой ритм регулярных чемпионатов. Возможен спад результатов при восприятии задач нового тренера, да и "кельты" теперь воспрянут. Ну, а в АПЛ осталось дождаться назначения Лэмпса в "Норвич")

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