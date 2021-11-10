«Астон Вилла» согласовала назначение Джеррарда. «Рейнджерс» получит 2-3 миллиона

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард возглавит «Астон Виллу».
По информации журналиста Birmingham Live Эшли Приса, стороны согласовали все детали сделки. В ближайшее время Джеррард сформирует свой штаб.
Официально о назначении 41-летнего англичанина в «Астон Виллу» будет объявлено в ближайшее время. Ожидается, что «Рейнджерс» получит 2-3 миллиона фунтов в качестве компенсации.
- Ранее Джеррарда рассматривал «Ньюкасл», но сделал выбор в пользу Эдди Хау.
- На прошлой неделе «Астон Вилла» уволила Дина Смита.
- Бирмингемцы идут в АПЛ 16-ми.
Источник: твитер журналиста Эшли Приса
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