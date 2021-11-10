«Астон Вилла» согласовала назначение Джеррарда. «Рейнджерс» получит 2-3 миллиона

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард возглавит «Астон Виллу».

По информации журналиста Birmingham Live Эшли Приса, стороны согласовали все детали сделки. В ближайшее время Джеррард сформирует свой штаб.

Официально о назначении 41-летнего англичанина в «Астон Виллу» будет объявлено в ближайшее время. Ожидается, что «Рейнджерс» получит 2-3 миллиона фунтов в качестве компенсации.