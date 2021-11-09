Скаут «ПСЖ» Каттани отказался стать спортивным директором «Спартака»

Скаут «ПСЖ» Лука Каттани отказался занять должность спортивного директора «Спартака», сообщает «СЭ».
Представители московского клуба вышли на Каттани в августе после первого матча с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, однако он ответил отказом.
Напомним, в перерыве той игры Дмитрий Попов сообщил об уходе с поста спортивного директора «Спартака».
- Сообщалось, что Каттани был креатурой Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»