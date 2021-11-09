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  • Скаут «ПСЖ» Каттани отказался стать спортивным директором «Спартака»

Скаут «ПСЖ» Каттани отказался стать спортивным директором «Спартака»

9 ноября 2021, 08:59
2

Скаут «ПСЖ» Лука Каттани отказался занять должность спортивного директора «Спартака», сообщает «СЭ».

Представители московского клуба вышли на Каттани в августе после первого матча с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, однако он ответил отказом.

Напомним, в перерыве той игры Дмитрий Попов сообщил об уходе с поста спортивного директора «Спартака».

  • Сообщалось, что Каттани был креатурой Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Спартак
Комментарии (2)
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jek718875
1636439663
ЛУКА КАТТАНИ, сын комиссара КАТТАНИ,это то,что надо,он бы навёл порядок
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Andrew01
1636453618
Ни один нормальный человек не пойдет теперь в Спартак после устроенного Заремой, Зачем идти если тебя за глаза будут смешивать с говном и не давать работать нормально, хозяева же лучше всех разбираются в футболе, особенно "госпожа". Так же ни один адекватный тренер высокого уровня не пойдет, чтобы его уволили через 3-4 месяца называя физруком. Пожинайте плоды своей работы # ФЕДУНОТПУСТИСПАРТАК
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