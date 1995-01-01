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    Скаут «ПСЖ» Каттани отказался стать спортивным директором «Спартака»

    Скаут «ПСЖ» Лука Каттани отказался занять должность спортивного директора «Спартака», сообщает «СЭ».

    Представители московского клуба вышли на Каттани в августе после первого матча с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, однако он ответил отказом.

    Напомним, в перерыве той игры Дмитрий Попов сообщил об уходе с поста спортивного директора «Спартака».

    • Сообщалось, что Каттани был креатурой Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10967

      Cleaner 2 часа назад

      Адекватный товарищ этот комиссар Каттани. Не стал менять ПСЖ на Спартак!

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      Рейтинг: +408

      jek718875 3 часа назад

      ЛУКА КАТТАНИ, сын комиссара КАТТАНИ,это то,что надо,он бы навёл порядок

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