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    «Голова приехал»: Сборная России показала финт Головина на тренировке

    Пресс-служба сборной России выложила в твиттере новое видео с тренировки команды в Санкт-Петербурге.

    Героем ролика стал полузащитник «Монако» Александр Головин, который показал свою технику обращения с мячом.

    «Голова приехал», – говорится в тексте публикации.

    • Головин пропустил почти весь октябрь из-за травмы паха.
    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    08.11.2021 21:45
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +439

      Форвард 79 1 час назад

      Фристайл с хорватами не пройдет!
      В действиях нужна эффективность, а не эффектность!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1517

      serglider 2 часа назад

      Ага-ага... Хорваты ему быстро ноги переломают, пока он будет так чеканить))) Удары в одно касание по воротам, вот что в первую очередь нужно тренировать, потом удары из-за штрафной и собственно штрафные удары... А эти козлиные прыжки с мячом... детям из спортшколы, при случае, пусть продемонстрирует.

      1
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      Рейтинг: +1778

      Niko 3 часа назад

      Норм

      0
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