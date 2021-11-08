«Голова приехал»: Сборная России показала финт Головина на тренировке

Фристайл с хорватами не пройдет!
В действиях нужна эффективность, а не эффектность!
Пресс-служба сборной России выложила в твиттере новое видео с тренировки команды в Санкт-Петербурге.
Героем ролика стал полузащитник «Монако» Александр Головин, который показал свою технику обращения с мячом.
«Голова приехал», – говорится в тексте публикации.
- Головин пропустил почти весь октябрь из-за травмы паха.
- 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
Голова приехал @AS_Monaco pic.twitter.com/AoH8sXqbxK— Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021