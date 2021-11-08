«Голова приехал»: Сборная России показала финт Головина на тренировке

Пресс-служба сборной России выложила в твиттере новое видео с тренировки команды в Санкт-Петербурге.

Героем ролика стал полузащитник «Монако» Александр Головин, который показал свою технику обращения с мячом.

«Голова приехал», – говорится в тексте публикации.