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    Агаларов – о невызове в сборную: «Не скажу, что я расстроился. Это выбор тренерского штаба»

    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал о своем отношении к тому, что он остался вне заявки сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Не скажу, что я расстроился, потому что это выбор тренерского штаба. Если так будет для сборной лучше, то я только за. Я попал в молодежную сборную и постараюсь принести ей пользу.

    Основная сборная – это мечта с детства такая, к которой ты стремишься, как только ты пошел в футбол. И тебе хочется играть за основную сборную. И когда ты туда попадаешь, бывают другие эмоции, нежели в молодежной. Да, в молодежной тоже надо доказывать и тоже бывают положительные эмоции.

    Когда разговаривали с отцом перед сезоном, я ему пообещал до зимы забить десять голов, честно скажу. И я могу сказать, что я стремился к этому, да. Десять мячей. Была такая планка минимальная.

    Я перед собой ставлю только максимальные цели, а как уже дальше будет, один Всевышний знает», – заявил Агаларов.

    • 21-летний футболист был в расширенном составе сборной, но в окончательную заявку его не включили.
    • В текущем сезоне РПЛ Агаларов забил 11 голов в 14 матчах. Он – лучший бомбардир лиги.
    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10949

      Cleaner 14 минут назад

      В августе Карпин что то там говорил, что в сборной будут лучшие. На деле получается как то не так...(

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