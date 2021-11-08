Агаларов – о невызове в сборную: «Не скажу, что я расстроился. Это выбор тренерского штаба»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал о своем отношении к тому, что он остался вне заявки сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Не скажу, что я расстроился, потому что это выбор тренерского штаба. Если так будет для сборной лучше, то я только за. Я попал в молодежную сборную и постараюсь принести ей пользу.

Основная сборная – это мечта с детства такая, к которой ты стремишься, как только ты пошел в футбол. И тебе хочется играть за основную сборную. И когда ты туда попадаешь, бывают другие эмоции, нежели в молодежной. Да, в молодежной тоже надо доказывать и тоже бывают положительные эмоции.

Когда разговаривали с отцом перед сезоном, я ему пообещал до зимы забить десять голов, честно скажу. И я могу сказать, что я стремился к этому, да. Десять мячей. Была такая планка минимальная.

Я перед собой ставлю только максимальные цели, а как уже дальше будет, один Всевышний знает», – заявил Агаларов.