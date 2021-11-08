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  • Клаудиньо: «Сделаю все, чтобы красная карточка в матче с «Уралом» стала первой и последней»

Клаудиньо: «Сделаю все, чтобы красная карточка в матче с «Уралом» стала первой и последней»

8 ноября 2021, 18:58
6

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал удаление в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом».

«Я очень огорчен тем, что произошло в Екатеринбурге, и прошу прощения у команды и болельщиков.

У меня совершенно не было злого умысла и желания нанести травму игроку «Урала», я просто отрабатывал эпизод до конца. Однако я оставил команду в меньшинстве, и это полностью моя вина.

Обещаю, что буду работать еще усерднее, чтобы впредь избегать таких ситуаций и приносить еще больше пользы «Зениту». Это первая красная карточка в моей карьере — и я сделаю все, чтобы она стала последней», – сказал Клаудиньо.

  • Клаудиньо удалили на 51-й минуте.
  • Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить «Урал» – 0:0.
  • Клуб из Петербурга остался на 1-м месте в РПЛ.

Клаудиньо извинился за удаление в матче «Урал» – «Зенит»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Клаудиньо
Комментарии (6)
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вальтер79
1636389102
клау верим
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Kollljan
1636389926
Не переживай!
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Форвард 79
1636393362
Надеюсь это искрене!
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knikos
1636400327
Да там красной не было ! Не расстраивайся , похоже , судьишка за Ракиту "ответку" на тебя "нацепил" . Поле синтетическое , вот и не рассчитал скольжение . А то , что не хотел нанести травму , так это было видно , не в опорную же вьехал . И всех собак на себя вешать не надо ! Вся команда не играла , как надо .
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ВасяК
1636401013
Видать, что то у него в контакте прописано,про это!!!
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