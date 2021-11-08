Клаудиньо: «Сделаю все, чтобы красная карточка в матче с «Уралом» стала первой и последней»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал удаление в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом».

«Я очень огорчен тем, что произошло в Екатеринбурге, и прошу прощения у команды и болельщиков.

У меня совершенно не было злого умысла и желания нанести травму игроку «Урала», я просто отрабатывал эпизод до конца. Однако я оставил команду в меньшинстве, и это полностью моя вина.

Обещаю, что буду работать еще усерднее, чтобы впредь избегать таких ситуаций и приносить еще больше пользы «Зениту». Это первая красная карточка в моей карьере — и я сделаю все, чтобы она стала последней», – сказал Клаудиньо.

Клаудиньо удалили на 51-й минуте.

Играя вдесятером, «Зенит» не сумел победить «Урал» – 0:0.

Клуб из Петербурга остался на 1-м месте в РПЛ.

Клаудиньо извинился за удаление в матче «Урал» – «Зенит»