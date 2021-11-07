Клаудиньо получил прямую красную карточку в игре с «Уралом»

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом». На 51-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Клаудиньо.
Он грубо сфолил на Арсене Адамове.
- Клаудиньо пропустит следующий матч РПЛ против «Нижнего Новгорода».
- «Зенит» даже в случае поражения уйдет на паузу в чемпионате 1-м.
- «Урал» идет в РПЛ последним.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»