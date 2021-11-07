Клаудиньо получил прямую красную карточку в игре с «Уралом»

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом». На 51-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Клаудиньо.

Он грубо сфолил на Арсене Адамове.

Клаудиньо пропустит следующий матч РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Зенит» даже в случае поражения уйдет на паузу в чемпионате 1-м.

«Урал» идет в РПЛ последним.

Клаудиньо получил прямую краснуюБразилец безрассудно бросился под Адамова, еще и поднял ногу, попав сопернику шипами«Зенит» доигрывает матч с «Уралом» в меньшинстве – и пока в Екатеринбурге 0:0. pic.twitter.com/vHVkoBzSX4 — Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2021

Судья Федотов: «Арбитр матча «Урал» – «Зенит» ошибочно не показал в 1-м тайме 2-ю желтую Ракицкому»