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  • Клаудиньо получил прямую красную карточку в игре с «Уралом»

Клаудиньо получил прямую красную карточку в игре с «Уралом»

7 ноября 2021, 15:35
18

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом». На 51-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Клаудиньо.

Он грубо сфолил на Арсене Адамове.

  • Клаудиньо пропустит следующий матч РПЛ против «Нижнего Новгорода».
  • «Зенит» даже в случае поражения уйдет на паузу в чемпионате 1-м.
  • «Урал» идет в РПЛ последним.
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Судья Федотов: «Арбитр матча «Урал» – «Зенит» ошибочно не показал в 1-м тайме 2-ю желтую Ракицкому»

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Урал Зенит Клаудиньо
Комментарии (18)
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Slavan62
1636289718
Прилетело за Ракицкого
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garet12222
1636289779
Показал бы желтую и никто бы ничего не сказал. а вот Ракицкому надо было вторую жк показывать
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Боцман59rus
1636290774
_ понял что вляпался с Ракитским и решил " исправиться" , только вот отсутствие ведущего ЦЗ и удаление Клавы, это не одно и то же. Вообщем творят что хотят, уже не стесьняясь, но будут смело утверждать, что бездомных судят как и всех, видимо окончательно считая всех за идиотов
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ArReal
1636290887
Бразильцы начинают себе потихоньку делать Рождественские каникулы)) Уровень нашего Чемпионата на лицо! - Первое место играет 0-0 с последним)
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Garrincha58
1636291756
Семак не управляет командой игроки как хотят так и играют Дзюба на него положил да и эти все остальные делают вид что выполняют указание тренера думаю скоро сольют его да и давно пора больше трёх лет в Зените никто не задерживался
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ВасяК
1636292969
Не удивлюсь если пропустит один матч!!!КДК даже рассматривать не будет,это же...!!!
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житель СПб
1636296009
Еще раз выскажу свое четкое мнение по Ракитскому (как часто бывает, готов против мнения многих высказаться): НЕ БЫЛО второй ЖК у Ракитского (Ракитский не толкал игрока, рука была. касание было, но этого для ЖК недостаточно). Судья не стал ее "выдумывать". Не стал он давать и ЖК за симуляцию игроку Урала. (Хотя она была).
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portero
1636296192
Ну х.з. дал повод удалили, страшным это всё не выглядело, просто его самого бьют и карты очень редко дают, даже жёлтые....
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neveldomha
1636302769
На Ракицком второй точно не было. По таким моментам если давать жёлтую, то после каждого углового нужно пенальти ставить или штрафные. Рука Ракицкого была на плече, при чем ни ладонь ни пальцы он не сгибал. Зацепа не было вообще.
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Вомбат
1636306858
На мой взгляд это не прямая красная, а желтая. Он ведь не врезался шипами в ногу Адамова, пытаясь сыграть в мяч, проехал мимо ноги. Это по правде безрассудный подкат и желтая. Но судья то ли купился на симуляцию Адамова, то ли чувствовал вину за неудаление Ракицкого. Я считаю, что вторую желтую Ракицкомму можно было не давать, но там на усмотрение судьи. Выставленную руку Ракицкого можно было рассматривать как срыв атаки, раз нападающий потерял от этого равновесие и упал. Если выбирать между второй ЖК Ракицкого и прямой КК Клаудиньо, я бы выбрал вторую ЖК. На Клаудиньо самом часто так фолят, и ни разу никого не удалили.
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