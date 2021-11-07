Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Клаудиньо получил прямую красную карточку в игре с «Уралом»

    В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом». На 51-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Клаудиньо.

    Он грубо сфолил на Арсене Адамове.

    • Клаудиньо пропустит следующий матч РПЛ против «Нижнего Новгорода».
    • «Зенит» даже в случае поражения уйдет на паузу в чемпионате 1-м.
    • «Урал» идет в РПЛ последним.

    Судья Федотов: «Арбитр матча «Урал» – «Зенит» ошибочно не показал в 1-м тайме 2-ю желтую Ракицкому»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +451

      garet12222 6 минут назад

      Показал бы желтую и никто бы ничего не сказал. а вот Ракицкому надо было вторую жк показывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      Slavan62 7 минут назад

      Прилетело за Ракицкого

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90940
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68066
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru