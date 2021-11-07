Клаудиньо получил прямую красную карточку в игре с «Уралом»

Показал бы желтую и никто бы ничего не сказал. а вот Ракицкому надо было вторую жк показывать
В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом». На 51-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Клаудиньо.
Он грубо сфолил на Арсене Адамове.
- Клаудиньо пропустит следующий матч РПЛ против «Нижнего Новгорода».
- «Зенит» даже в случае поражения уйдет на паузу в чемпионате 1-м.
- «Урал» идет в РПЛ последним.
Клаудиньо получил прямую краснуюБразилец безрассудно бросился под Адамова, еще и поднял ногу, попав сопернику шипами«Зенит» доигрывает матч с «Уралом» в меньшинстве – и пока в Екатеринбурге 0:0. pic.twitter.com/vHVkoBzSX4— Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2021
Судья Федотов: «Арбитр матча «Урал» – «Зенит» ошибочно не показал в 1-м тайме 2-ю желтую Ракицкому»