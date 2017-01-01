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    РПЛ. «Уфа», играя полтора тайма вдесятером, добыла гостевую ничью с «Арсеналом»

    В 14-м туре чемпионата России «Арсенал» и «Уфа» в Туле победителя не выявили.

    Команды не сумели забить друг другу – в итоге нулевая ничья.

    Башкирцы с 18-й минуты играли в меньшинстве после удаления Руслана Фищенко.

    «Уфа», набрав одно очко, поднялась с 13-го на 11-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» остался на 14-й строчке.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Арсенал (Тула) – Уфа – 0:0 (0:0)

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Сокол, Радакович, Камболов (Гулиев, 46), Ткачeв (Суханов, 83), Э. Кангва (Давиташвили, 76), Хлусевич (Бьорнстрем, 46), К. Кангва, Луценко (Марков, 86).

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов (Камилов, 69), Агаларов (Саплинов, 80), Фищенко, Урунов, Мрзляк (Голубев, 86), Касинтура.

    Предупреждения: Камболов, 16; Ткачев, 36; Радакович, 45 – Фищенко, 1.

    Удаление: нет – Фищенко, 18.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12754

      ilichkadr 3 минуты назад

      Все силы и эмоции туляки отдали в игре с Зенитом. Очередного всплеска следует ожидать не ранее следующего года.

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      Рейтинг: +18

      cheser2021 4 минуты назад

      всем прив а почему турнирная таблица всего два тура показывает это прикол или.........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +90924

      zigbert 35 минут назад

      Арсенал не воспользовался игрой в большинстве. И не смотря на это игра получилась равной.

      0
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      Рейтинг: +709

      OOOVVV. 52 минуты назад

      Позор тулякам.

      1
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      Рейтинг: +2464

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Унылая игра , результат которой может понравится только болельщикам этих команд с турнирной точки зрения. У обеих команд и игроков были куда более удачные матчи

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