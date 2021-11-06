РПЛ. «Уфа», играя полтора тайма вдесятером, добыла гостевую ничью с «Арсеналом»

В 14-м туре чемпионата России «Арсенал» и «Уфа» в Туле победителя не выявили.

Команды не сумели забить друг другу – в итоге нулевая ничья.

Башкирцы с 18-й минуты играли в меньшинстве после удаления Руслана Фищенко.

«Уфа», набрав одно очко, поднялась с 13-го на 11-е место в таблице РПЛ. «Арсенал» остался на 14-й строчке.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Арсенал (Тула) – Уфа – 0:0 (0:0)

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Сокол, Радакович, Камболов (Гулиев, 46), Ткачeв (Суханов, 83), Э. Кангва (Давиташвили, 76), Хлусевич (Бьорнстрем, 46), К. Кангва, Луценко (Марков, 86).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов (Камилов, 69), Агаларов (Саплинов, 80), Фищенко, Урунов, Мрзляк (Голубев, 86), Касинтура.

Предупреждения: Камболов, 16; Ткачев, 36; Радакович, 45 – Фищенко, 1.

Удаление: нет – Фищенко, 18.

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