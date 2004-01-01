Чорлука: «Созданные для российских футболистов условия приводят к отсутствию амбиций»

Так и есть. Наша система выпускает Кокориных и Мамаевых.
Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мыслями о том, почему в России мало футболистов топ-уровня.
«Российские клубы обладают финансовой мощью. Но только три игрока их сборной выступают за границей: Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев, который родился в России, но вырос в Испании.
Все остальные играют в РПЛ. У них невероятные контракты, большой доход, они дома, и всe это приводит к отсутствию амбиций», – считает Чорлука.
- Чорлука провел в «Локомотиве» 9 сезонов.
- Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.
- Хорваты – соперники сборной России по группе отбора ЧМ-2022.
Чорлука: «В России поразили плохое судейство и непрофессионализм игроков»