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    Чорлука: «Созданные для российских футболистов условия приводят к отсутствию амбиций»

    Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мыслями о том, почему в России мало футболистов топ-уровня.

    «Российские клубы обладают финансовой мощью. Но только три игрока их сборной выступают за границей: Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев, который родился в России, но вырос в Испании.

    Все остальные играют в РПЛ. У них невероятные контракты, большой доход, они дома, и всe это приводит к отсутствию амбиций», – считает Чорлука.

    • Чорлука провел в «Локомотиве» 9 сезонов.
    • Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.
    • Хорваты – соперники сборной России по группе отбора ЧМ-2022.

    Чорлука: «В России поразили плохое судейство и непрофессионализм игроков»

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    Источник: Nacional.hr

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3076

      R_a_i_n 12 секунд назад

      Так и есть. Наша система выпускает Кокориных и Мамаевых.

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