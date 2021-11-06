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  • Чорлука: «Созданные для российских футболистов условия приводят к отсутствию амбиций»

Чорлука: «Созданные для российских футболистов условия приводят к отсутствию амбиций»

6 ноября 2021, 10:20
19

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мыслями о том, почему в России мало футболистов топ-уровня.

«Российские клубы обладают финансовой мощью. Но только три игрока их сборной выступают за границей: Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев, который родился в России, но вырос в Испании.

Все остальные играют в РПЛ. У них невероятные контракты, большой доход, они дома, и всe это приводит к отсутствию амбиций», – считает Чорлука.

  • Чорлука провел в «Локомотиве» 9 сезонов.
  • Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.
  • Хорваты – соперники сборной России по группе отбора ЧМ-2022.

Чорлука: «В России поразили плохое судейство и непрофессионализм игроков»

Источник: Nacional.hr
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (19)
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R_a_i_n
1636184670
Так и есть. Наша система выпускает Кокориных и Мамаевых.
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Красногорск_Фан
1636185604
А что плохого играть в своей стране для своих зрителей. Так делали все наши действительно великие футболисты. А не квакали почему мы не играем в других странах.
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serppion
1636189491
Даже мыши при отсутствии своих усилий для добычи пищи (изобилие, всего вволю!) перестают размножаться. Закон природы. А наши футболёры, получается, не умней мышек.
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arok
1636189703
Не согласиться с ним трудно. Зачем кому-то что-то доказывать, можно в пол ноги сливать всем подряд в Евролигах и при этом получать миллионы.
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Plyash
1636191439
Сидя на скамейке,Илюша Кутепов и такие же запасники имеют зарплату 2-3 ляма руб. в месяц.А за год,а за несколько сезонов?И фазенда,и авто.Не хило.В каждой команде таких с десяток.Балласт,который за основу играет несколько игр от силы,остальное время за молодёжку или сдаются в аренду.Ну,а кто играет за основу,получают сами знаете сколько,на чём ездят и где живут тоже известно.За что?В Европе платят за результат и титулы,а в России за присутствие на поле.Остаётся только согласиться с Чорлукой.
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paracetamol
1636195042
Наплодили паразитов, которые всем довольны!
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DOCTOR PENALTY
1636199367
Хоть и защитник, но пробил в самую девятку! Абсолютно прав. *
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житель СПб
1636225519
Отсутствие амбиций - вот главные слова! Дармоеды...
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