Чорлука: «Созданные для российских футболистов условия приводят к отсутствию амбиций»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мыслями о том, почему в России мало футболистов топ-уровня.

«Российские клубы обладают финансовой мощью. Но только три игрока их сборной выступают за границей: Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев, который родился в России, но вырос в Испании.

Все остальные играют в РПЛ. У них невероятные контракты, большой доход, они дома, и всe это приводит к отсутствию амбиций», – считает Чорлука.

Чорлука провел в «Локомотиве» 9 сезонов.

Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

Хорваты – соперники сборной России по группе отбора ЧМ-2022.

Чорлука: «В России поразили плохое судейство и непрофессионализм игроков»