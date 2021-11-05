Чорлука: «В России поразили плохое судейство и непрофессионализм игроков»

"Российские стадионы в 2012 году выглядели как арена «Сесвете»...
...это Ведран про Махачкалу или Владикавказ...( а про агентов и комиссионные - сам-то не за агентами пошел в Черкизово...
Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что его удивило в России. Он выступал в РПЛ с 2012 по 2021 год.
«В России поразило многое. Финансовая мощь, а больше всего – плохое судейство и непрофессионализм игроков.
В 17 лет футболисты привязываются к агентам, которые ведут их туда, где больше комиссионные. Российские клубы далеки от европейского качества, но сборная России меняется. Она играет в более современный футбол.
Российские стадионы в 2012 году выглядели как арена «Сесвете» (клуб второго по силе хорватского дивизиона – прим. «Бомбардира»)» – сказал Чорлука.
- С «Локомотивом» хорват брал РПЛ.
- Сейчас Чорлука входит в штаб сборной Хорватии.
- 14 ноября состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.