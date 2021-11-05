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    Чорлука: «В России поразили плохое судейство и непрофессионализм игроков»

    Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что его удивило в России. Он выступал в РПЛ с 2012 по 2021 год.

    «В России поразило многое. Финансовая мощь, а больше всего – плохое судейство и непрофессионализм игроков.

    В 17 лет футболисты привязываются к агентам, которые ведут их туда, где больше комиссионные. Российские клубы далеки от европейского качества, но сборная России меняется. Она играет в более современный футбол.

    Российские стадионы в 2012 году выглядели как арена «Сесвете» (клуб второго по силе хорватского дивизиона – прим. «Бомбардира»)» – сказал Чорлука.

    • С «Локомотивом» хорват брал РПЛ.
    • Сейчас Чорлука входит в штаб сборной Хорватии.
    • 14 ноября состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Nacional.hr

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    05.11.2021 23:02
    Комментарии18
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      Рейтинг: +18151

      JTherry 13 минут назад

      "Российские стадионы в 2012 году выглядели как арена «Сесвете»...
      ...это Ведран про Махачкалу или Владикавказ...( а про агентов и комиссионные - сам-то не за агентами пошел в Черкизово...

      0
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      Рейтинг: +394

      Drapik 14 минут назад

      в России поражают зажравшиеся агенты

      1
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      Рейтинг: +394

      Drapik 15 минут назад

      в клубах РПЛ просто обязаны перестать работать с агентами. только прямые контакты с сотрудниками клуба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2453

      Красногорск_Фан 15 минут назад

      Разочаровал. В России он так не квакал. "Все нравилось и был рад играть в этой стране". Прям дифирамбы пел. Ну что взять с хорватов. "Дикий народ, дикие нравы"

      1
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      Рейтинг: +18151

      JTherry > Красногорск_Фан 10 минут назад

      это он "расквакался" перед предстоящим матчем с нашей сборной...

      0
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      Рейтинг: +2453

      Красногорск_Фан > JTherry 4 минуты назад

      Придется обыгрывать теперь эту недосборную ))) Я помню в год ЧМ он просто пел соловьем о том, что Москва лучший город на земле и все его друзья хорваты ее просто обожают. Ну и если пересмотреть клуб-ТВ он там тоже "был рад" у нас находится.

      0
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      Рейтинг: +3065

      R_a_i_n 41 минуту назад

      Что-то этот Чорлука молчит по поводу гонораров. В Европе такие Чорлуки получают хрен да маленько. Молчать должен в тряпку.

      1
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      Рейтинг: +1831

      Ziklop 56 минут назад

      игроку Локомотива жаловаться на судейство, да он охерел в атаке.

      0
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      Рейтинг: +9404

      alp 1 час назад

      показания надо делтить на 2... но в целом мне кажется объективно

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      Рейтинг: +3065

      R_a_i_n > alp 39 минут назад

      ты и объективность-вещи не совместимые... ты тролль..

      0
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      Рейтинг: +9404

      alp > R_a_i_n 23 минуты назад

      твое мнение мне не интересно... ты слишком мало знаком с футболом....

      0
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      Рейтинг: +3291

      ySS 1 час назад

      На счет стадионов, на новом комфортнее, но на старых атмосфера была другая, непередаваемая...

      0
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      Рейтинг: +3291

      ySS 1 час назад

      Многие стадионы, но не все. А так, наверное, правда.
      Но он тоже не из любви к Локомотиву играть приехал)

      0
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      ...
      Рейтинг: +8914

      Fusballer > ySS 1 час назад

      Зря вы так. С детства хотел играть за Локомотив!

      4
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      Рейтинг: +8914

      Fusballer 1 час назад

      Вот ведь ведро неблагодарное!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1118

      Loko_Roma > Fusballer 1 час назад

      А в чем он не прав?

      0
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      Рейтинг: +8914

      Fusballer > Loko_Roma 1 час назад

      Действительно, в чём?

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      Рейтинг: +3065

      R_a_i_n > Loko_Roma 38 минут назад

      Легионер, который получал в нашей стране астрономические суммы должен молчать в тряпочку априори.

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