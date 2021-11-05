Чорлука: «В России поразили плохое судейство и непрофессионализм игроков»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что его удивило в России. Он выступал в РПЛ с 2012 по 2021 год.

«В России поразило многое. Финансовая мощь, а больше всего – плохое судейство и непрофессионализм игроков.

В 17 лет футболисты привязываются к агентам, которые ведут их туда, где больше комиссионные. Российские клубы далеки от европейского качества, но сборная России меняется. Она играет в более современный футбол.

Российские стадионы в 2012 году выглядели как арена «Сесвете» (клуб второго по силе хорватского дивизиона – прим. «Бомбардира»)» – сказал Чорлука.