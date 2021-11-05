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  • Чорлука: «В России поразили плохое судейство и непрофессионализм игроков»

Чорлука: «В России поразили плохое судейство и непрофессионализм игроков»

5 ноября 2021, 23:02
37

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что его удивило в России. Он выступал в РПЛ с 2012 по 2021 год.

«В России поразило многое. Финансовая мощь, а больше всего – плохое судейство и непрофессионализм игроков.

В 17 лет футболисты привязываются к агентам, которые ведут их туда, где больше комиссионные. Российские клубы далеки от европейского качества, но сборная России меняется. Она играет в более современный футбол.

Российские стадионы в 2012 году выглядели как арена «Сесвете» (клуб второго по силе хорватского дивизиона – прим. «Бомбардира»)» – сказал Чорлука.

  • С «Локомотивом» хорват брал РПЛ.
  • Сейчас Чорлука входит в штаб сборной Хорватии.
  • 14 ноября состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Источник: Nacional.hr
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (37)
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Fusballer
1636142824
Вот ведь ведро неблагодарное!
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Красногорск_Фан
1636147388
Разочаровал. В России он так не квакал. "Все нравилось и был рад играть в этой стране". Прям дифирамбы пел. Ну что взять с хорватов. "Дикий народ, дикие нравы"
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Drapik
1636147416
в клубах РПЛ просто обязаны перестать работать с агентами. только прямые контакты с сотрудниками клуба
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Drapik
1636147467
в России поражают зажравшиеся агенты
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Vitaga
1636155131
так то он всё правильно сказал то - у нас действительно у почти всех игроков непрофессиональное отношение к делу.. к своей работе. судьи еще хуже. на счет стадионов - видимо он судил по 2012 - после настроили достаточно современных.про агентов - истинная правда. только за агентами стоит еще несколько заинтересованных лиц - про откаты он видимо еще и не допер. а так где в России есть профессионалы? только в распиле бюджета - это да...
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Валерий2705
1636155674
То то же ты в самом расцвете (27 лет) в убогую Россию то переехал, да аж на восемь с лишним лет задержался, профессионал ты х.у.е.в. Пока тут кормился, был поскромнее с оценками.
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docndoc
1636167781
Ну мы и сами об этом знаем.. но когда посторонние об этом говорят, можно и по морде.. ))Когда здесь деньгу зашибал всё устраивало. От тебя в европах именно этого и ждут.. Ма-ла-дец.. Хайпанул..
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моэм
1636169199
Жрал русское сало 8 лет , теперь обсирает кормилицу ... ну не урод ли ?...но таковы европейцы - говнецо на палочке.
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Блямба
1636174063
"Чарли, Чарли, смешной чудак.."(с)
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Play
1636176765
Да так и есть. Это он ещё в провинции не играл, где к этому добавляется бюджетная пила.
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