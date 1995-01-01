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    Журналист Скира: Шевченко возглавит «Дженоа»

    Новым главным тренером «Дженоа» станет Андрей Шевченко, утверждает журналист Николо Скира.

    По информации источника, в ближайшее время стороны заключат контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

    Украинский специалист будет зарабатывать в новом клубе 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

    • «Дженоа» идет на 15-м месте в Серии А.
    • Сейчас команду возглавляет Давиде Баллардини.
    • Шевченко 1 августа покинул пост тренера сборной Украины.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      nakib 18 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +6329

      Томик 52 минуты назад

      Очень интересная новость. Мечтал узнать о судьбе Шевченко.

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      Рейтинг: +401

      jek718875 1 час назад

      С ним будет на 18 месте

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