Журналист Скира: Шевченко возглавит «Дженоа»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Новым главным тренером «Дженоа» станет Андрей Шевченко, утверждает журналист Николо Скира.
По информации источника, в ближайшее время стороны заключат контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.
Украинский специалист будет зарабатывать в новом клубе 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.
- «Дженоа» идет на 15-м месте в Серии А.
- Сейчас команду возглавляет Давиде Баллардини.
- Шевченко 1 августа покинул пост тренера сборной Украины.