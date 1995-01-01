Журналист Скира: Шевченко возглавит «Дженоа»

Новым главным тренером «Дженоа» станет Андрей Шевченко, утверждает журналист Николо Скира.

По информации источника, в ближайшее время стороны заключат контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

Украинский специалист будет зарабатывать в новом клубе 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.