Лига чемпионов. «Милан» набрал первое очко, сыграв дома вничью с «Порту»

«Милан» по-прежнему идет в группе Лиги чемпионов без побед. В четвертом туре итальянцы обменялись голами с «Порту».

Луис Диас забил девятый гол в сезоне во всех турнирах. Больше нет ни у одного другого игрока Примейры. Диас отличился в обоих встречах против «Милана».

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

Милан (Италия) – Порту (Португалия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Диас, 6; 1:1 – Мбемба, 61 (в свои ворота).

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