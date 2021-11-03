Лига чемпионов. «Милан» набрал первое очко, сыграв дома вничью с «Порту»

В чемпионате одна ничейка и десять побед, а здесь другой расклад, итальянский чемпионат тоже не на подъёме.
«Милан» по-прежнему идет в группе Лиги чемпионов без побед. В четвертом туре итальянцы обменялись голами с «Порту».
Луис Диас забил девятый гол в сезоне во всех турнирах. Больше нет ни у одного другого игрока Примейры. Диас отличился в обоих встречах против «Милана».
Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур
Милан (Италия) – Порту (Португалия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Диас, 6; 1:1 – Мбемба, 61 (в свои ворота).