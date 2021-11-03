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    Лига чемпионов. «Милан» набрал первое очко, сыграв дома вничью с «Порту»

    «Милан» по-прежнему идет в группе Лиги чемпионов без побед. В четвертом туре итальянцы обменялись голами с «Порту».

    Луис Диас забил девятый гол в сезоне во всех турнирах. Больше нет ни у одного другого игрока Примейры. Диас отличился в обоих встречах против «Милана».

    Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

    Милан (Италия) – Порту (Португалия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Диас, 6; 1:1 – Мбемба, 61 (в свои ворота).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2021 22:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53840

      portero 1 час назад

      В чемпионате одна ничейка и десять побед, а здесь другой расклад, итальянский чемпионат тоже не на подъёме.

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