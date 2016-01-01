Отец Агаларова – о будущем Гамида: «Наступит зимний период, тогда и будем думать. Мысли есть»

Подождите сезон, посмотрим как выступать будет в следующем году, уже сколько таких "звезд" было, Чалов тому подтверждение, Повезло назабивал, в этом сезоне, а дальше что? Вот когда сыграет пару сезонов стабильно, тогда можно говорить про какой-то уровень, а сейчас это больше везение, что оказывается в нужном месте в нужное время, половина мячей после отскока в пустые ворота.
Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарий о возможном уходе своего сына в другой клуб.
«Не первый год нахожусь в футболе, поэтому много в своей жизни повидал контрактов. И в каждом из них есть пункт о неразглашении информации.
Что касается финансов, то мне кажется неэтично отвечать на такие вопросы. Много было информации о зарплате Гамида. Могу лишь сказать, что она не соответствует действительности.
Мы планируем из недели в неделю. Вот прошла игра с «Уфой», дальше – Тула. Наступит зимний период, тогда и будем думать (о предложениях по карьере). Мысли есть», – сказал Агаларов-старший.
- В этом сезоне РПЛ нападающий забил 11 мячей в 13 играх.
- Это более 78% голов «Уфы» в текущем чемпионате.
- Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.