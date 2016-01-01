Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Отец Агаларова – о будущем Гамида: «Наступит зимний период, тогда и будем думать. Мысли есть»

    Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарий о возможном уходе своего сына в другой клуб.

    «Не первый год нахожусь в футболе, поэтому много в своей жизни повидал контрактов. И в каждом из них есть пункт о неразглашении информации.

    Что касается финансов, то мне кажется неэтично отвечать на такие вопросы. Много было информации о зарплате Гамида. Могу лишь сказать, что она не соответствует действительности.

    Мы планируем из недели в неделю. Вот прошла игра с «Уфой», дальше – Тула. Наступит зимний период, тогда и будем думать (о предложениях по карьере). Мысли есть», – сказал Агаларов-старший.

    • В этом сезоне РПЛ нападающий забил 11 мячей в 13 играх.
    • Это более 78% голов «Уфы» в текущем чемпионате.
    • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:29
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +970

      Andrew01 1 час назад

      Подождите сезон, посмотрим как выступать будет в следующем году, уже сколько таких "звезд" было, Чалов тому подтверждение, Повезло назабивал, в этом сезоне, а дальше что? Вот когда сыграет пару сезонов стабильно, тогда можно говорить про какой-то уровень, а сейчас это больше везение, что оказывается в нужном месте в нужное время, половина мячей после отскока в пустые ворота.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      Блямба 1 час назад

      Наступит зима..
      Холода .,дождь ,е*ать,его.
      И к мониторам прилипла страна..
      Нет ,бл..,.опять,вылез собственный Батя.

      Что ни звезда,то заранье-хана.((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90744

      zigbert 2 часа назад

      Предложения по нему наверняка будут. Но конечно не игроком запаса в новой команде Агаларов должен быть. Это будет для него губительно, может зарыть свой талант.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90732
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67962
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru