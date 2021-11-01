Отец Агаларова – о будущем Гамида: «Наступит зимний период, тогда и будем думать. Мысли есть»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарий о возможном уходе своего сына в другой клуб.

«Не первый год нахожусь в футболе, поэтому много в своей жизни повидал контрактов. И в каждом из них есть пункт о неразглашении информации.

Что касается финансов, то мне кажется неэтично отвечать на такие вопросы. Много было информации о зарплате Гамида. Могу лишь сказать, что она не соответствует действительности.

Мы планируем из недели в неделю. Вот прошла игра с «Уфой», дальше – Тула. Наступит зимний период, тогда и будем думать (о предложениях по карьере). Мысли есть», – сказал Агаларов-старший.