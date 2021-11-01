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  • Отец Агаларова – о будущем Гамида: «Наступит зимний период, тогда и будем думать. Мысли есть»

Отец Агаларова – о будущем Гамида: «Наступит зимний период, тогда и будем думать. Мысли есть»

1 ноября 2021, 11:29
5

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарий о возможном уходе своего сына в другой клуб.

«Не первый год нахожусь в футболе, поэтому много в своей жизни повидал контрактов. И в каждом из них есть пункт о неразглашении информации.

Что касается финансов, то мне кажется неэтично отвечать на такие вопросы. Много было информации о зарплате Гамида. Могу лишь сказать, что она не соответствует действительности.

Мы планируем из недели в неделю. Вот прошла игра с «Уфой», дальше – Тула. Наступит зимний период, тогда и будем думать (о предложениях по карьере). Мысли есть», – сказал Агаларов-старший.

  • В этом сезоне РПЛ нападающий забил 11 мячей в 13 играх.
  • Это более 78% голов «Уфы» в текущем чемпионате.
  • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид Агаларов Руслан
Комментарии (5)
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zigbert
1635757220
Предложения по нему наверняка будут. Но конечно не игроком запаса в новой команде Агаларов должен быть. Это будет для него губительно, может зарыть свой талант.
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Блямба
1635757851
Наступит зима.. Холода .,дождь ,е*ать,его. И к мониторам прилипла страна.. Нет ,бл..,.опять,вылез собственный Батя. Что ни звезда,то заранье-хана.((
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Andrew01
1635759884
Подождите сезон, посмотрим как выступать будет в следующем году, уже сколько таких "звезд" было, Чалов тому подтверждение, Повезло назабивал, в этом сезоне, а дальше что? Вот когда сыграет пару сезонов стабильно, тогда можно говорить про какой-то уровень, а сейчас это больше везение, что оказывается в нужном месте в нужное время, половина мячей после отскока в пустые ворота.
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Dr.Metal
1635770915
Перейдет в Сочи или в Ростов
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Storm13
1635779056
Зажрались буржуи! А за 50 т.рублей в месяц, никто из футболёров не желает побегать, попинать мячик? Буржуазное бытие, определяет буржуазное сознание. Все на деньгах помешаны, кругом деньги, все покупаются и продаются как проститутки. Значит так и пишите, футболёры как проститутки, продаются за ту цену, которая устраивает проститутку Проституция в футболе это "норма", ничего личного, только бизнес.
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