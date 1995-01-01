Серия А. «Аталанта» спасла ничью в матче с «Лацио» благодаря голу на 94-й минуте, Миранчук остался в запасе

В 11-м туре чемпионата Италии «Аталанта» дома ушла от поражения в игре с «Лацио» – ничья 2:2.

Команда из Бергамо спасла ничью благодаря голу на 94-й минуте.

У хозяев поля отличились Дуван Сапата и Мартен де Рон, в составе гостей забивали Педро и Чиро Иммобиле.

Российский полузащитник Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

Италия. Серия А. 11-й тур

Аталанта – Лацио – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Педро, 18; 1:1 – Сапата, 45+1; 1:2 – Иммобиле, 74; 2:2 – де Рон, 90+4.

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