Серия А. «Аталанта» спасла ничью в матче с «Лацио» благодаря голу на 94-й минуте, Миранчук остался в запасе

Я вообще не понимаю смысла в таком "выезде в Европу", если только на лавке сидишь. Лучше бы уж в Локо играл!
В 11-м туре чемпионата Италии «Аталанта» дома ушла от поражения в игре с «Лацио» – ничья 2:2.
Команда из Бергамо спасла ничью благодаря голу на 94-й минуте.
У хозяев поля отличились Дуван Сапата и Мартен де Рон, в составе гостей забивали Педро и Чиро Иммобиле.
Российский полузащитник Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.
Италия. Серия А. 11-й тур
Голы: 0:1 – Педро, 18; 1:1 – Сапата, 45+1; 1:2 – Иммобиле, 74; 2:2 – де Рон, 90+4.