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    Серия А. «Аталанта» спасла ничью в матче с «Лацио» благодаря голу на 94-й минуте, Миранчук остался в запасе

    В 11-м туре чемпионата Италии «Аталанта» дома ушла от поражения в игре с «Лацио» – ничья 2:2.

    Команда из Бергамо спасла ничью благодаря голу на 94-й минуте.

    У хозяев поля отличились Дуван Сапата и Мартен де Рон, в составе гостей забивали Педро и Чиро Иммобиле.

    Российский полузащитник Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

    Италия. Серия А. 11-й тур

    Аталанта – Лацио – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Педро, 18; 1:1 – Сапата, 45+1; 1:2 – Иммобиле, 74; 2:2 – де Рон, 90+4.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11856

      житель СПб 1 час назад

      Я вообще не понимаю смысла в таком "выезде в Европу", если только на лавке сидишь. Лучше бы уж в Локо играл!

      1
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      Рейтинг: +8550

      Fusballer > житель СПб 33 минуты назад

      Он думал, что приедет - и сразу в стартовый состав. А оказалось, что для этого надо не просто нужный паспорт иметь.

      0
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      Рейтинг: +6521

      серега кашин 1 час назад

      леше надо валить из этой команды и чем быстрее тем лучше

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