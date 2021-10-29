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    Ковачич рискует не сыграть с Россией в отборе ЧМ-2022

    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич травмировался на тренировке.

    «Ковачич получил повреждение подколенного сухожилия на последних минутах тренировки. Он будет отсутствовать несколько недель», – сказал главный тренер «Челси» Томас Тухель.

    Хорватский хавбек может пропустить матч десятого тура отбора ЧМ-2022 против сборной России.

    • Хорватия примет Россию 14 ноября в 17:00 мск.
    • За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6513

      серега кашин 1 час назад

      вот как раз к игре с россией он и востановится

      2
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      Рейтинг: +2686

      lordmrv > серега кашин 1 час назад

      И пусть. Здоровья ему. Опыт показывает, что выходящие после травмы не так полезны команде.

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