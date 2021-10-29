Ковачич рискует не сыграть с Россией в отборе ЧМ-2022

вот как раз к игре с россией он и востановится
Полузащитник «Челси» Матео Ковачич травмировался на тренировке.
«Ковачич получил повреждение подколенного сухожилия на последних минутах тренировки. Он будет отсутствовать несколько недель», – сказал главный тренер «Челси» Томас Тухель.
Хорватский хавбек может пропустить матч десятого тура отбора ЧМ-2022 против сборной России.
- Хорватия примет Россию 14 ноября в 17:00 мск.
- За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.