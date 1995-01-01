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    «Барселона» хочет заменить Кумана на Хави

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави может возглавить «Барселону».

    По информации El Chiringuito TV, руководство каталонского клуба хочет, чтобы именно 41-летний специалист заменил уволенного накануне Рональда Кумана.

    Ожидается, что решающий раунд переговоров о возможном назначении испанца состоится сегодня.

    • Хави – воспитанник «Барсы».
    • В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
    • За 2,5 года тренерской карьеры экс-хавбек выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».

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    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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