«Барселона» хочет заменить Кумана на Хави

Главный тренер «Аль-Садда» Хави может возглавить «Барселону».
По информации El Chiringuito TV, руководство каталонского клуба хочет, чтобы именно 41-летний специалист заменил уволенного накануне Рональда Кумана.
Ожидается, что решающий раунд переговоров о возможном назначении испанца состоится сегодня.
- Хави – воспитанник «Барсы».
- В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
- За 2,5 года тренерской карьеры экс-хавбек выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».