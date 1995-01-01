Кубок России. «Арсенал» в серии пенальти победил «Велес» и вышел в 1/8 финала

«Арсенал» продолжает турнирный путь в Кубке России. В последнем матче группового этапа туляки победили клуб ФНЛ «Велес» и вышли в 1/8 финала.

В послематчевой серии пенальти москвичи не реализовали два удара, туляки – один.

Россия. Кубок. Группа 3. 3-й тур

Велес (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:1; 1:0; 3:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Э. Кангва, 33; 1:1 – Галоян, 75.

Удаления: Тарасов, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.

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