Кубок России. «Арсенал» в серии пенальти победил «Велес» и вышел в 1/8 финала

Все клубы нижней части РПЛ явно "забили" на кубок , как на лишнюю обузу ...поэтому странно , что Арсенал решился тянуть вторую лямку ...а если не дай бог выиграет кубок и придётся ездить в Европу ?....пупок не надорвёт ?...тогда на будущий год это вообще может закончиться вылетом в пердив.
«Арсенал» продолжает турнирный путь в Кубке России. В последнем матче группового этапа туляки победили клуб ФНЛ «Велес» и вышли в 1/8 финала.
В послематчевой серии пенальти москвичи не реализовали два удара, туляки – один.
Россия. Кубок. Группа 3. 3-й тур
Велес (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:1; 1:0; 3:4 по пенальти)
Голы: 0:1 – Э. Кангва, 33; 1:1 – Галоян, 75.
Удаления: Тарасов, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.