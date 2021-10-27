Введите ваш ник на сайте
Материалы

Велес - Арсенал

27.10.2021, Среда, 18:30 мск Домодедово, стадион Авангард Россия. Кубок, 3 тур Велес - Арсенал
Группа 3 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал Т 2 1 1 0 7:2 +5 4
2. Велес 2 1 1 0 4:1 +3 4
3. Динамо Бр 2 0 0 2 1:9 -8 0
...
  • Читайте нас: 