Кубок России. «Крылья Советов» уступили «Енисею» и вылетели из турнира

Крылья сегодня на себя похожи не были. Много сумбура. Да и игра "вторым номером" вряд ли была оправдана. Почему-то сложилось впечатление, что хотели взять результат малой кровью, а когда не получилось - команда растерялась. Надеюсь, что к матчу с "Краснодаром" соберутся. Иначе разгрома не миновать.
«Енисей» обыграл «Крылья Советов» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.
Самарский клуб вылетел из турнира. Красноярцы вышли в 1/8 финала.
В прошлом розыгрыше Кубка России «Крылья» дошли до финала, где проиграли «Локомотиву» (1:3).
Россия. Кубок. Группа 9. 3-й тур
Енисей (Красноярск) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Раздорских, 84.
Удаления: нет – Цыпченко, 80.
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