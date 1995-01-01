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    Кубок России. «Крылья Советов» уступили «Енисею» и вылетели из турнира

    «Енисей» обыграл «Крылья Советов» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

    Самарский клуб вылетел из турнира. Красноярцы вышли в 1/8 финала.

    В прошлом розыгрыше Кубка России «Крылья» дошли до финала, где проиграли «Локомотиву» (1:3).

    Россия. Кубок. Группа 9. 3-й тур

    Енисей (Красноярск) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Раздорских, 84.

    Удаления: нет – Цыпченко, 80.

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии3
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      Рейтинг: +182

      Nevskij 45 минут назад

      Крылья сегодня на себя похожи не были. Много сумбура. Да и игра "вторым номером" вряд ли была оправдана. Почему-то сложилось впечатление, что хотели взять результат малой кровью, а когда не получилось - команда растерялась. Надеюсь, что к матчу с "Краснодаром" соберутся. Иначе разгрома не миновать.

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      Рейтинг: +9826

      alex1951 57 минут назад

      Извиняюсь за каламбур....
      Однако ,,Крылья ,, полетели,а ,,Енисей,, поплыл - потёк ,за Золотой рыбкой))))

      0
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      Рейтинг: +14760

      Garrincha58 1 час назад

      слили

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