Прохин: «Ван Дейк и Ракицкий – лучшие центральные защитники в мире»

Защитник «Сочи» Данила Прохин назвал лучших игроков своего амплуа.

– У тебя есть примеры в футболе среди центральных защитников?

– В первую очередь, Серхио Рамос. В его лучшие годы в «Реале» следил за ним, он – мой пример для подражания. Он здорово сочетал игру в обороне с подключениями в атаку.

Расстроился, что испанец покинул «Реал» и сейчас не играет в «ПСЖ». Надеюсь, поскорее выздоровеет и выйдет на прежний уровень.

– Кто входит в твой топ-3 центральных защитников на сегодня?

– Как я уже сказал, Рамос...

– Но он сейчас не играет.

– Тогда точно ван Дейк, сейчас он для меня, как и для многих других, лучший защитник в мире. Второй – Ярик Ракицкий, очень хороший игрок с невероятным первым пасом. Третьего не назову.

Пусть будет пара Ракицкий – ван Дейк. У них здорово бы получилось вдвоeм.