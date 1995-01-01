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    Прохин: «Ван Дейк и Ракицкий – лучшие центральные защитники в мире»

    Защитник «Сочи» Данила Прохин назвал лучших игроков своего амплуа.

    – У тебя есть примеры в футболе среди центральных защитников?

    – В первую очередь, Серхио Рамос. В его лучшие годы в «Реале» следил за ним, он – мой пример для подражания. Он здорово сочетал игру в обороне с подключениями в атаку.

    Расстроился, что испанец покинул «Реал» и сейчас не играет в «ПСЖ». Надеюсь, поскорее выздоровеет и выйдет на прежний уровень.

    – Кто входит в твой топ-3 центральных защитников на сегодня?

    – Как я уже сказал, Рамос...

    – Но он сейчас не играет.

    – Тогда точно ван Дейк, сейчас он для меня, как и для многих других, лучший защитник в мире. Второй – Ярик Ракицкий, очень хороший игрок с невероятным первым пасом. Третьего не назову.

    Пусть будет пара Ракицкий – ван Дейк. У них здорово бы получилось вдвоeм.

    • Прохин провел 15 матчей за клуб в этом сезоне, забил 1 гол.
    • «Сочи» арендовал его у «Ростова» до конца сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +871

      БОМЖАРНИК 48 минут назад

      Мда уж))) Младший брат бомжарника лазурного лизанул так лизанул старшему проекту!!
      Еще бы сказал дзюба лучший нападающий европы,а любовница его иранская мира.
      Позор филиалу и флагману.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Kollljan 1 час назад

      ВетеR и tarasofka, зря вы так. Грешно смеяться над убогими.

      1
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      Рейтинг: +11782

      ВетеR 1 час назад

      А Васин, Кутепов ?)

      0
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      Рейтинг: +3181

      tarasofka 1 час назад

      лучший - рассказов, точно вам говорю)

      4
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