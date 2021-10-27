Прохин: «Ван Дейк и Ракицкий – лучшие центральные защитники в мире»

Защитник «Сочи» Данила Прохин назвал лучших игроков своего амплуа.
– У тебя есть примеры в футболе среди центральных защитников?
– В первую очередь, Серхио Рамос. В его лучшие годы в «Реале» следил за ним, он – мой пример для подражания. Он здорово сочетал игру в обороне с подключениями в атаку.
Расстроился, что испанец покинул «Реал» и сейчас не играет в «ПСЖ». Надеюсь, поскорее выздоровеет и выйдет на прежний уровень.
– Кто входит в твой топ-3 центральных защитников на сегодня?
– Как я уже сказал, Рамос...
– Но он сейчас не играет.
– Тогда точно ван Дейк, сейчас он для меня, как и для многих других, лучший защитник в мире. Второй – Ярик Ракицкий, очень хороший игрок с невероятным первым пасом. Третьего не назову.
Пусть будет пара Ракицкий – ван Дейк. У них здорово бы получилось вдвоeм.
- Прохин провел 15 матчей за клуб в этом сезоне, забил 1 гол.
- «Сочи» арендовал его у «Ростова» до конца сезона.