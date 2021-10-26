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    УЕФА поздравил Сычева с днем рождения

    Бывшему форварду сборной России Дмитрию Сычеву исполнилось 38 лет. Его не забыл поздравить УЕФА.

    Пресс-служба организации приложила к поздравлению гол Сычева в Лиге Европы «Андерлехту».

    • Больше всего матчей в карьере Сычев провел за «Локомотив» (2004-2015 годы).
    • Сычев – бронзовый призер Евро-2008.
    • Игрок закончил карьеру в 2018 году.

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    Источник: твиттер УЕФА

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