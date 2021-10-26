УЕФА поздравил Сычева с днем рождения

Бывшему форварду сборной России Дмитрию Сычеву исполнилось 38 лет. Его не забыл поздравить УЕФА.
Пресс-служба организации приложила к поздравлению гол Сычева в Лиге Европы «Андерлехту».
- Больше всего матчей в карьере Сычев провел за «Локомотив» (2004-2015 годы).
- Сычев – бронзовый призер Евро-2008.
- Игрок закончил карьеру в 2018 году.
Сегодня 38 лет исполняется Дмитрию Сычеву! Наши поздравления!2011Андерлехт#ЛигаЕвропы @fclokomotiv pic.twitter.com/gjEBwHjY6Q— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 26, 2021