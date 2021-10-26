Рыбус: «Локомотив» при Гисдоле пытается больше контролировать игру и прессинговать»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал об изменениях в игре команды после прихода Маркуса Гисдоля.

— Вы работаете под руководством нового главного тренера уже две недели. Заметил какие-то изменения?

— Мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинг. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. У нас сейчас плотный график, играем через три, четыре дня — этого очень мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл, нужно восстанавливаться.

Но, в принципе, все понимают, что хочет тренер. Надеюсь, что с матча на матч игра и результаты будут лучше. Такая модель игры мне нравится.

Вчера «Локо» обыграл «Сочи» со счетом 2:1.

Команда поднялась на 4-е место в таблице лиги.

«Локо» прервал 7-матчевую серию без побед.

Гисдоль: «Хотим сделать из «Локомотива» быстрый поезд»