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    Рыбус: «Локомотив» при Гисдоле пытается больше контролировать игру и прессинговать»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал об изменениях в игре команды после прихода Маркуса Гисдоля.

    — Вы работаете под руководством нового главного тренера уже две недели. Заметил какие-то изменения?

    — Мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинг. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. У нас сейчас плотный график, играем через три, четыре дня — этого очень мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл, нужно восстанавливаться.

    Но, в принципе, все понимают, что хочет тренер. Надеюсь, что с матча на матч игра и результаты будут лучше. Такая модель игры мне нравится.

    • Вчера «Локо» обыграл «Сочи» со счетом 2:1.
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    Гисдоль: «Хотим сделать из «Локомотива» быстрый поезд»

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    Источник: Sport24

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