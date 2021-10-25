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Гисдоль: «Хотим сделать из «Локомотива» быстрый поезд»

25 октября 2021, 22:17
10

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль дал комментарии после матча 12-го тура РПЛ против «Сочи».

  • Москвичи выиграли со счетом 2:1.
  • Команда поднялась на 4-е место в таблице лиги.
  • «Локо» прервал 7-матчевую серию без побед.

«Мы счастливы, что сегодня выиграли. Я видел эти фейерверки, был рад увидеть небо в огне. Надеюсь, что будем чаще видеть фейерверки над Черкизово.

С первых тренировок команда начала делать первые шаги вперед. У нас было три игры, и мы видим очевидный прогресс. Мы могли бы победить более уверенно.

Мне радостно работать с таким результатом, у нас сейчас позитив, мы можем сделать позитивный анализ игры. Соглашусь, что мы из «Локомотива» хотим сделать экспресс, быстрый поезд», – сказал Гисдоль.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи Гисдоль Маркус
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1635190622
Счастливого пути!
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житель СПб
1635190718
Уже вторая команда, вслед за Динамо, перестраивается на атакующий, агрессивный футбол. Это очень хорошо для Лиги, для России.
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моэм
1635191063
Раскочегарить. русский паровоз будет трудно .. но если Гисдоль в кратчайшие сроки научится обращаться с кувалдой и посылать всех к матери , сами знаете какой ,тогда у него может и получится.
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tomas88
1635192709
Если это произойдёт, то мы только за Локо.
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Plyash
1635194860
С рельсов пора соскакивать и переводить паровоз на воздушную подушку.
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Vitaga
1635196471
ему надо сделать быстрые лыжи и свалить. как обычно.. с баблом за неустойку
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gunstilzit
1635197019
Не всё получается,но рисунок игры изменился.
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Форвард 79
1635220613
Смотрите что б дрезина не получилась)))
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zigbert
1635235738
По первым играм трудно еще судить о его работе но может быть у Гисдоля что и получится.
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sined1951
1635240849
Не знаю, что у него получится, но с точным пасом в атаке у команды беда.
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