Гисдоль: «Хотим сделать из «Локомотива» быстрый поезд»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль дал комментарии после матча 12-го тура РПЛ против «Сочи».

Москвичи выиграли со счетом 2:1.

Команда поднялась на 4-е место в таблице лиги.

«Локо» прервал 7-матчевую серию без побед.

«Мы счастливы, что сегодня выиграли. Я видел эти фейерверки, был рад увидеть небо в огне. Надеюсь, что будем чаще видеть фейерверки над Черкизово.

С первых тренировок команда начала делать первые шаги вперед. У нас было три игры, и мы видим очевидный прогресс. Мы могли бы победить более уверенно.

Мне радостно работать с таким результатом, у нас сейчас позитив, мы можем сделать позитивный анализ игры. Соглашусь, что мы из «Локомотива» хотим сделать экспресс, быстрый поезд», – сказал Гисдоль.