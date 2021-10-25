Гисдоль: «Хотим сделать из «Локомотива» быстрый поезд»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль дал комментарии после матча 12-го тура РПЛ против «Сочи».
- Москвичи выиграли со счетом 2:1.
- Команда поднялась на 4-е место в таблице лиги.
- «Локо» прервал 7-матчевую серию без побед.
«Мы счастливы, что сегодня выиграли. Я видел эти фейерверки, был рад увидеть небо в огне. Надеюсь, что будем чаще видеть фейерверки над Черкизово.
С первых тренировок команда начала делать первые шаги вперед. У нас было три игры, и мы видим очевидный прогресс. Мы могли бы победить более уверенно.
Мне радостно работать с таким результатом, у нас сейчас позитив, мы можем сделать позитивный анализ игры. Соглашусь, что мы из «Локомотива» хотим сделать экспресс, быстрый поезд», – сказал Гисдоль.
Источник: «Спорт-Экспресс»