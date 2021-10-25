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    Гисдоль: «Хотим сделать из «Локомотива» быстрый поезд»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль дал комментарии после матча 12-го тура РПЛ против «Сочи».

    • Москвичи выиграли со счетом 2:1.
    • Команда поднялась на 4-е место в таблице лиги.
    • «Локо» прервал 7-матчевую серию без побед.

    «Мы счастливы, что сегодня выиграли. Я видел эти фейерверки, был рад увидеть небо в огне. Надеюсь, что будем чаще видеть фейерверки над Черкизово.

    С первых тренировок команда начала делать первые шаги вперед. У нас было три игры, и мы видим очевидный прогресс. Мы могли бы победить более уверенно.

    Мне радостно работать с таким результатом, у нас сейчас позитив, мы можем сделать позитивный анализ игры. Соглашусь, что мы из «Локомотива» хотим сделать экспресс, быстрый поезд», – сказал Гисдоль.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2021 22:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +390

      gunstilzit 3 минуты назад

      Не всё получается,но рисунок игры изменился.

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      Рейтинг: +265

      Vitaga 12 минут назад

      ему надо сделать быстрые лыжи и свалить. как обычно.. с баблом за неустойку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8882

      playsh 39 минут назад

      С рельсов пора соскакивать и переводить паровоз на воздушную подушку.

      0
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      Рейтинг: +34

      tomas88 1 час назад

      Если это произойдёт, то мы только за Локо.

      2
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      Рейтинг: +1197

      моэм 1 час назад

      Раскочегарить. русский паровоз будет трудно .. но если Гисдоль в кратчайшие сроки научится обращаться с кувалдой и посылать всех к матери , сами знаете какой ,тогда у него может и получится.

      2
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      Рейтинг: +11608

      житель СПб 1 час назад

      Уже вторая команда, вслед за Динамо, перестраивается на атакующий, агрессивный футбол. Это очень хорошо для Лиги, для России.

      3
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      Рейтинг: +21565

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Счастливого пути!

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