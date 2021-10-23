Божович – о разгроме от «Ростова»: «Сегодня мы могли поменять всех, включая меня»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4). Он недоволен собой и командой.

«Трудно сказать причины поражение. Первые два гола были забиты из ничего, не было никаких моментов. Мы совершили индивидуальные ошибки. Трудно подобрать слова такому поражению.

Нужно извиниться перед болельщиками за такой проигрыш. После этих двух голов сто процентов был психологический спад. Мы не верили в себя, поэтому ничего и не получилось. Что касается замен, сегодня мы могли поменять всех, включая меня», – сказал черногорец.