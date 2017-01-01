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    Божович – о разгроме от «Ростова»: «Сегодня мы могли поменять всех, включая меня»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий после матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4). Он недоволен собой и командой.

    «Трудно сказать причины поражение. Первые два гола были забиты из ничего, не было никаких моментов. Мы совершили индивидуальные ошибки. Трудно подобрать слова такому поражению.

    Нужно извиниться перед болельщиками за такой проигрыш. После этих двух голов сто процентов был психологический спад. Мы не верили в себя, поэтому ничего и не получилось. Что касается замен, сегодня мы могли поменять всех, включая меня», – сказал черногорец.

    • Божович ранее тренировал «Ростов».
    • «Арсенал» проиграл «Ростову» 5-й матч подряд.
    • Туляки идут в зоне переходных игр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11413

      житель СПб 42 минуты назад

      Еще одна особенность современного российского футбола - все могут обыграть всех. Наверное, это хорошо. И свидетельствует о возможности увеличения Лиги на 2 команды.

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