АПЛ. «Челси» забил семь голов «Норвичу», у Маунта хет-трик

В девятом туре АПЛ «Челси» дома разгромил «Норвич» со счетом 7:0.

Более чем в половине голов лондонской команды поучаствовал полузащитник Мэйсон Маунт – в его активе три забитых мяча и ассист.

Набрав три очка, «Челси» закрепил свое лидерство в лиге. «Норвич» идет на последнем месте.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Челси – Норвич – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Маунт, 8; 2:0 – Хадсон-Одои, 18; 3:0 – Джеймс, 42; 4:0 – Чилвел, 57; 5:0 – Ааронс, 62 (в свои ворота); 6:0 – Маунт, 85 (с пенальти); 7:0 – Маунт, 90+1.

Удаление: нет – Гибсон, 65.

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