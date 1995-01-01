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    АПЛ. «Челси» забил семь голов «Норвичу», у Маунта хет-трик

    В девятом туре АПЛ «Челси» дома разгромил «Норвич» со счетом 7:0.

    Более чем в половине голов лондонской команды поучаствовал полузащитник Мэйсон Маунт – в его активе три забитых мяча и ассист.

    Набрав три очка, «Челси» закрепил свое лидерство в лиге. «Норвич» идет на последнем месте.

    Англия. АПЛ. 9-й тур

    Челси – Норвич – 7:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Маунт, 8; 2:0 – Хадсон-Одои, 18; 3:0 – Джеймс, 42; 4:0 – Чилвел, 57; 5:0 – Ааронс, 62 (в свои ворота); 6:0 – Маунт, 85 (с пенальти); 7:0 – Маунт, 90+1.

    Удаление: нет – Гибсон, 65.

    Календарь АПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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