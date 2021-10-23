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    Газизов – о том, сыграет ли Агаларов с «Рубином»: «Ситуация пограничная»

    Участие нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» находится под вопросом.

    «Не знаю, сыграет ли Агаларов с «Рубином» или нет. Мы, естественно, очень бы хотели, чтобы он сыграл. Но ситуация пограничная.

    В общей группе до сегодняшнего дня он не тренировался. Сегодня тренировка, посмотрим», – сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

    • «Уфа» примет «Рубин» в воскресенье в 14:00 мск.
    • Агаларов травмировался в матче с «Краснодаром» в результате столкновения с защитником Кайо.
    • 21-летний форвард – лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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