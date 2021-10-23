Газизов – о том, сыграет ли Агаларов с «Рубином»: «Ситуация пограничная»

Участие нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» находится под вопросом.

«Не знаю, сыграет ли Агаларов с «Рубином» или нет. Мы, естественно, очень бы хотели, чтобы он сыграл. Но ситуация пограничная.

В общей группе до сегодняшнего дня он не тренировался. Сегодня тренировка, посмотрим», – сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.