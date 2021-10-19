«Юра плакал в перерыве матча с Македонией». Сотрудник «Анжи» – о свисте фанатов сборной России в адрес Жиркова

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал о подробностях перехода защитника Юрия Жиркова из «Челси» в «Анжи» в 2011 году.
— Его же очень жeстко прессовали фанаты.
— Да. Он в раздевалке же плакал во время перерыва того матча сборной с Македонией. Юра изначально не хотел переходить в «Анжи», даже когда его уже уговорили всеми правдами и неправдами, военными формами и так далее.
Он сомневался. Но руководители сделали хитро. Его привезли в Махачкалу на игру, вывели в центр поля, представили. Никто не знал, что к этому моменту контракт ещe не был подписан. Но его там так тепло приняли, что он сразу согласился.
За счeт всеобщей любви в Махачкале он справился. Там болельщики его готовы были носить на руках. Это помогало ему пережить остальной хейт.
- «Анжи» заплатил «Челси» за Жиркова 15 миллионов евро.
- Болельщики сборной России освистывали футболиста на матчах в сентябре 2011 года.
- Сейчас Жирков находится в статусе свободного агента.
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