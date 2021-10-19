«Юра плакал в перерыве матча с Македонией». Сотрудник «Анжи» – о свисте фанатов сборной России в адрес Жиркова

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал о подробностях перехода защитника Юрия Жиркова из «Челси» в «Анжи» в 2011 году.

— Его же очень жeстко прессовали фанаты.

— Да. Он в раздевалке же плакал во время перерыва того матча сборной с Македонией. Юра изначально не хотел переходить в «Анжи», даже когда его уже уговорили всеми правдами и неправдами, военными формами и так далее.

Он сомневался. Но руководители сделали хитро. Его привезли в Махачкалу на игру, вывели в центр поля, представили. Никто не знал, что к этому моменту контракт ещe не был подписан. Но его там так тепло приняли, что он сразу согласился.

За счeт всеобщей любви в Махачкале он справился. Там болельщики его готовы были носить на руках. Это помогало ему пережить остальной хейт.

«Анжи» заплатил «Челси» за Жиркова 15 миллионов евро.

Болельщики сборной России освистывали футболиста на матчах в сентябре 2011 года.

Сейчас Жирков находится в статусе свободного агента.

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