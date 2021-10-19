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  • «Юра плакал в перерыве матча с Македонией». Сотрудник «Анжи» – о свисте фанатов сборной России в адрес Жиркова

«Юра плакал в перерыве матча с Македонией». Сотрудник «Анжи» – о свисте фанатов сборной России в адрес Жиркова

19 октября 2021, 11:37
14

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал о подробностях перехода защитника Юрия Жиркова из «Челси» в «Анжи» в 2011 году.

— Его же очень жeстко прессовали фанаты.

— Да. Он в раздевалке же плакал во время перерыва того матча сборной с Македонией. Юра изначально не хотел переходить в «Анжи», даже когда его уже уговорили всеми правдами и неправдами, военными формами и так далее.

Он сомневался. Но руководители сделали хитро. Его привезли в Махачкалу на игру, вывели в центр поля, представили. Никто не знал, что к этому моменту контракт ещe не был подписан. Но его там так тепло приняли, что он сразу согласился.

За счeт всеобщей любви в Махачкале он справился. Там болельщики его готовы были носить на руках. Это помогало ему пережить остальной хейт.

  • «Анжи» заплатил «Челси» за Жиркова 15 миллионов евро.
  • Болельщики сборной России освистывали футболиста на матчах в сентябре 2011 года.
  • Сейчас Жирков находится в статусе свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Анжи Жирков Юрий
Комментарии (14)
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Боцман59rus
1634634170
_ ну отлично, а я себе вчера купил кроссовки и какая связь с этой новостью? ..правильно - всем похх>)))
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серега кашин
1634634646
вот уж маленькое дите=-разрыдался, а ведь знал на что шел
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Persona_non_Grata
1634636573
" Его привезли в Махачкалу на игру, вывели в центр поля " - видимо те люди в военной форме , о которых здесь упоминается , собирались , предполагаю , расстрелять публично , но Юра сразу согласился , иначе унесли бы Юру на руках с почетом и под звуки траурного марша , ведь " болельщики уже готовы были нести его на руках " )))
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JTherry
1634636904
"Он в раздевалке же плакал..." ...надо же, какая ранимая душа у Жиркова, рыдал, бабки на карту получал, и снова рыдал... в танчики не дали Юре поиграть в Махачкале...)
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rash1959
1634637457
А ещё он откликался на погоняло "мамед" и ему это очень нравилось. А больше всего ему там нравилось бездонное бабло от керимова. Так что пусть жирок, не гонит слезу, бабки поднял нехилые.
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AZ
1634639937
я бы тоже не хотел играть в команде монобровых.. понимаю Юрчика
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Олег1204
1634643055
Мне срать на этого свинтуса
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