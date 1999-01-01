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    «Юра плакал в перерыве матча с Македонией». Сотрудник «Анжи» – о свисте фанатов сборной России в адрес Жиркова

    Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал о подробностях перехода защитника Юрия Жиркова из «Челси» в «Анжи» в 2011 году.

    — Его же очень жeстко прессовали фанаты.

    — Да. Он в раздевалке же плакал во время перерыва того матча сборной с Македонией. Юра изначально не хотел переходить в «Анжи», даже когда его уже уговорили всеми правдами и неправдами, военными формами и так далее.

    Он сомневался. Но руководители сделали хитро. Его привезли в Махачкалу на игру, вывели в центр поля, представили. Никто не знал, что к этому моменту контракт ещe не был подписан. Но его там так тепло приняли, что он сразу согласился.

    За счeт всеобщей любви в Махачкале он справился. Там болельщики его готовы были носить на руках. Это помогало ему пережить остальной хейт.

    • «Анжи» заплатил «Челси» за Жиркова 15 миллионов евро.
    • Болельщики сборной России освистывали футболиста на матчах в сентябре 2011 года.
    • Сейчас Жирков находится в статусе свободного агента.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1343

      Олег1204 7 минут назад

      Мне срать на этого свинтуса

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      Рейтинг: +3093

      AZ 59 минут назад

      я бы тоже не хотел играть в команде монобровых.. понимаю Юрчика

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      Рейтинг: +4461

      rash1959 1 час назад

      А ещё он откликался на погоняло "мамед" и ему это очень нравилось. А больше всего ему там нравилось бездонное бабло от керимова. Так что пусть жирок, не гонит слезу, бабки поднял нехилые.

      4
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      Рейтинг: +3608

      FENIX-SL 1 час назад

      ничего
      надо еще в спартак перейти
      чтобы все дерьмо собрать на себе

      1
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      Рейтинг: +17814

      JTherry 1 час назад

      "Он в раздевалке же плакал..."
      ...надо же, какая ранимая душа у Жиркова, рыдал, бабки на карту получал, и снова рыдал... в танчики не дали Юре поиграть в Махачкале...)

      2
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      Рейтинг: +13745

      Persona_non_Grata 1 час назад

      " Его привезли в Махачкалу на игру, вывели в центр поля " - видимо те люди в военной форме , о которых здесь упоминается , собирались , предполагаю , расстрелять публично , но Юра сразу согласился , иначе унесли бы Юру на руках с почетом и под звуки траурного марша , ведь " болельщики уже готовы были нести его на руках " )))

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      Рейтинг: +2706

      tarasofka > Persona_non_Grata 1 час назад

      если ты не в курсе, то просвещу: жирков увлекается исторической военной тематикой. коллекционирует формы различных лет и т.д. после футбола уйдёт в эту область, о чём не раз говорил. но тебе, хряку, не понять)

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      Рейтинг: +13745

      Persona_non_Grata > tarasofka 1 час назад

      А я марки и монеты в детстве собирал )))

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      Рейтинг: +2706

      tarasofka > Persona_non_Grata 1 час назад

      а я пивные банки, пачки из-под сигарет, зажигалки и солдатиков))
      в 10 лет какой только хернёй не страдаешь))

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      Рейтинг: +13745

      Persona_non_Grata > tarasofka 1 час назад

      Я понял - у тебя с детства тяга к помойкам )))

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      Рейтинг: +2706

      tarasofka > Persona_non_Grata 1 час назад

      почему-то я ожидал, что ты примерно такое напишешь, как только увидишь про банки) ну чтож, мне не стыдно - я их коллекционировал. особенно зарубежные всякие. тогда это было круто. сейчас - просто весело вспоминать)

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      Рейтинг: +25666

      Боцман59rus > tarasofka 46 минут назад

      _ о чем ты, у него Бразильцы на бразильском разговаривают, а не на Португальском, жена вообще полный аут... а на счет военной тематики, я уверен , что не назовет разницы между второй мировой и Великой Отечественной, он даже их начала не вспомнит>)))

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      Рейтинг: +2706

      tarasofka > Боцман59rus 32 минуты назад

      ну тупанул он разок на камеди клабе. это ещё до зенита было, есличо) жена да, пц полнейший. но их часто выбирают не за мозги. а вот по второй части я не был бы столь уверен. если серьёзно окунуться в какую-то тематику - то, думаю, в ней он тебе даст фору, как и мне.

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      Рейтинг: +164

      Боратти > Persona_non_Grata 18 минут назад

      Я думаю, у тебя очень скучное было детство, рыло. Марки, помойки, спортаг...

      1
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      Рейтинг: +281

      Землякруглая 2 часа назад

      А потом жир вляпался в ещё более вонючее дерьмо под названием синит. Гыгы

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      Рейтинг: +2706

      tarasofka > Землякруглая 1 час назад

      а однажды какой-то тарасофский бомжара вляпался в твою мамашку, произвёл шлепок субстанции, в результате чего на свет появился ты. гы-гы

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      Рейтинг: +6441

      серега кашин 2 часа назад

      вот уж маленькое дите=-разрыдался, а ведь знал на что шел

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      Рейтинг: +25666

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ ну отлично, а я себе вчера купил кроссовки и какая связь с этой новостью? ..правильно - всем похх>)))

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      Рейтинг: +2706

      tarasofka 2 часа назад

      да, было дело, свистели. в такой махачкалинский проект вляпаться было ещё хуже, чем попасть в спартаг.

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      Рейтинг: +13745

      Persona_non_Grata > tarasofka 2 часа назад

      А затеи Юра покатился по наклонной и оказался уж на самом дне - правильно в Зените ))

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      Рейтинг: +2706

      tarasofka > Persona_non_Grata 1 час назад

      7 трофеев в зените, больше, чем у спартачей, вместе взятых. и отдельно отмечу его вклад в победу, когда поздравляли позорнейших хряков с 1 сентября на открывашке 2 года назад.
      спартаг 0:1 зенит 'жирков
      гы-гы.

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      Рейтинг: +13745

      Persona_non_Grata > tarasofka 1 час назад

      Да вам там медалек еще не столько нашлёпают с вашим то админ ресурсом и при нынешнем судействе . ГазПРЁМ - мечты сбываются !!!

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