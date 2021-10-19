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  • «У вас тут только русских меняют?» Бывший сотрудник «Анжи» – о конфликте Денисова с командой

«У вас тут только русских меняют?» Бывший сотрудник «Анжи» – о конфликте Денисова с командой

19 октября 2021, 09:34
11

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал о конфликте Игоря Денисова с командой в 2013 году.

– Денисова успел понять? Люди обычно делятся на две категории: те, кто говорит, что он за правду порвeт, и те, кто говорит, что у него просто плохой характер.

— Я, скорее, ко второй группе отношусь. Я его не понял. Не увидел вот этой оголтелой борьбы за справедливость, а увидел человека, который имеет сложный характер. Тот конфликт, случившийся в команде, полностью его вина.

— Как это было изнутри?

— В Самаре его заменили, мы сыграли вничью. После матча в раздевалке Игорь сказал: «У вас тут только русских меняют?». И что-то ещe резкое добавил. Это всe перевели.

Сначала Мeленстен ему высказал, Денисов в ответ огрызнулся. Этим он показал своe неуважение ко всем. Потому что до этой ситуации подобного не было ни разу за всю историю «золотого» «Анжи». Таких конфликтов не было никогда.

— Что произошло дальше?

— Сэм сказал, что Денисов должен извиниться. Игорь отказался, после этого Буссуфа начал шуметь на арабском, английском, говорить, что Гарик не прав. На следующий день на тренировке Это’О снова поднял эту тему. Напомнил, что Денисов должен извиниться перед тренером и командой.

Игорь ответил: «Перед тренером извинюсь, перед командой — нет». Здесь он уже сжeг все мосты, поставив себя выше коллектива. Но он не считал, что не прав.

Потом об этом узнал Сулейман, после чего всe быстро случилось. Перед ним вопрос выбора не стоял, он такое не терпел. Человек только пришeл, начал качать права. Керимов встал на сторону коллектива.

  • Денисов перешел в «Анжи» из «Зенита» в 2013 году.
  • Он провел 3 матча за клуб, после чего ушел в «Динамо».

«Дошло до того, что осталось шесть человек». Бывший пресс-атташе «Анжи» – о распаде команды

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Анжи Денисов Игорь
Комментарии (11)
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Иван Петров 1986
1634628170
Да правильно он все говорил. Пособрали все старье звездное, зарплаты им дали заоблачные, а х.ли толку. Лопнул пузырь.
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JTherry
1634628611
"Денисов только пришел, начал качать права..." ...в голове ураган, завышенные финансовые требования, и язык без привязи - таким запомнился этот футболист... в общем, склочный Игорян, во всех командах конфликтовал...(
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серега кашин
1634635012
анжи что был золотым? как помнится только потратили кучу бабла и ничего не выиграли
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bomilazdeshnii
1634639896
Получается, Денисов был прав кругом, включая Зенит.
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kvm
1634640317
проще к кучей говна пообщаться, чем с этим гопником...
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Hektor 84
1634643096
Денисов конченый утырок
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