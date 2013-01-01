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    «У вас тут только русских меняют?» Бывший сотрудник «Анжи» – о конфликте Денисова с командой

    Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал о конфликте Игоря Денисова с командой в 2013 году.

    – Денисова успел понять? Люди обычно делятся на две категории: те, кто говорит, что он за правду порвeт, и те, кто говорит, что у него просто плохой характер.

    — Я, скорее, ко второй группе отношусь. Я его не понял. Не увидел вот этой оголтелой борьбы за справедливость, а увидел человека, который имеет сложный характер. Тот конфликт, случившийся в команде, полностью его вина.

    — Как это было изнутри?

    — В Самаре его заменили, мы сыграли вничью. После матча в раздевалке Игорь сказал: «У вас тут только русских меняют?». И что-то ещe резкое добавил. Это всe перевели.

    Сначала Мeленстен ему высказал, Денисов в ответ огрызнулся. Этим он показал своe неуважение ко всем. Потому что до этой ситуации подобного не было ни разу за всю историю «золотого» «Анжи». Таких конфликтов не было никогда.

    — Что произошло дальше?

    — Сэм сказал, что Денисов должен извиниться. Игорь отказался, после этого Буссуфа начал шуметь на арабском, английском, говорить, что Гарик не прав. На следующий день на тренировке Это’О снова поднял эту тему. Напомнил, что Денисов должен извиниться перед тренером и командой.

    Игорь ответил: «Перед тренером извинюсь, перед командой — нет». Здесь он уже сжeг все мосты, поставив себя выше коллектива. Но он не считал, что не прав.

    Потом об этом узнал Сулейман, после чего всe быстро случилось. Перед ним вопрос выбора не стоял, он такое не терпел. Человек только пришeл, начал качать права. Керимов встал на сторону коллектива.

    • Денисов перешел в «Анжи» из «Зенита» в 2013 году.
    • Он провел 3 матча за клуб, после чего ушел в «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      zafo30 29 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +10402

      Cleaner 38 минут назад

      Анжи был "золотым" только по БАБЛИЩУ, которое в него вбухали. Все. По игре середняк с понтами Мадридского Реала. Игорь объяснил коллективу, что есть Анжи на самом деле. Молодец!

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      Рейтинг: +17810

      JTherry 38 минут назад

      "Денисов только пришел, начал качать права..."
      ...в голове ураган, завышенные финансовые требования, и язык без привязи - таким запомнился этот футболист... в общем, склочный Игорян, во всех командах конфликтовал...(

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      Рейтинг: +2910

      Иван Петров 1986 46 минут назад

      Да правильно он все говорил. Пособрали все старье звездное, зарплаты им дали заоблачные, а х.ли толку. Лопнул пузырь.

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      Рейтинг: +2667

      tarasofka 1 час назад

      этот со всеми грызся, в каждом клубе. но конкретно зениту похер: получили за него 15 лямов и выписали прощальный пинок под зад. охереть: возомнил себя халком, потребовал такую же з/п. ну, в махачкале он её получил.

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      Рейтинг: +632

      БОМЖАРНИК > tarasofka 12 минут назад

      Вот газпром и убил наш футбол!!! Всяким дубиньо малкомам и прочему шлаку начали платит минималку 5 млн евро)))

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