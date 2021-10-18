«Дошло до того, что осталось шесть человек». Бывший пресс-атташе «Анжи» – о распаде команды

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал о распаде звездного состава команды в 2014 году.

«Игроки тогда сами собой не управляли. Мы были на сборах в «Лужниках». Люди исчезали один за другим каждый день. Дошло до того, что в команде осталось шесть человек.

Причeм было забавно – я и другая махачкалинская часть персонала узнали обо всeм последними. Мы летели из Махачкалы в Москву после выходного дня. Новость о переформатировании разлетелась за час, как раз пока мы были в воздухе.

Мы заходим на посадку, появляется мобильная сеть, и у нас просто куча пропущенных, сообщений с вопросами «Что случилось?». А мы сами не в курсе, начинаем читать новости. Про нас в тот момент вообще забыли», – сказал Расулов.