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    «Дошло до того, что осталось шесть человек». Бывший пресс-атташе «Анжи» – о распаде команды

    Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал о распаде звездного состава команды в 2014 году.

    «Игроки тогда сами собой не управляли. Мы были на сборах в «Лужниках». Люди исчезали один за другим каждый день. Дошло до того, что в команде осталось шесть человек.

    Причeм было забавно – я и другая махачкалинская часть персонала узнали обо всeм последними. Мы летели из Махачкалы в Москву после выходного дня. Новость о переформатировании разлетелась за час, как раз пока мы были в воздухе.

    Мы заходим на посадку, появляется мобильная сеть, и у нас просто куча пропущенных, сообщений с вопросами «Что случилось?». А мы сами не в курсе, начинаем читать новости. Про нас в тот момент вообще забыли», – сказал Расулов.

    • В сезоне-2012/13 «Анжи» выиграл бронзовые медали чемпионата России.
    • В 2013-м году клуб вышел в финал Кубка.

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    Источник: «Чемпионат»

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