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    АПЛ. «Ньюкасл» проиграл дома «Тоттенхэму» и продолжает идти без побед

    «Ньюкасл» по-прежнему не имеет побед в сезоне АПЛ. В очередном туре команда Стива Брюса вела в счете, но уступила «Тоттенхэму».

    «Тоттенхэм» поднялся в зону еврокубков, опередив «Манчестер Юнайтед».

    Гарри Кейн в восьми матчах АПЛ на «Сент-Джеймс Парк» забил шесть голов.

    Англия. АПЛ. 8-й тур

    Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:3 (1:3)

    Голы: 1:0 – Уилсон, 2; 1:1 – Н’Домбеле, 17; 1:2 – Кейн, 22; 1:3 – Сон, 45+3; 2:3 – Дайер, 89 (в свои ворота).

    Удаления: Шелви, 83 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: -191

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Впереди много игр.Шейхи вольют бабла. Будут еще победы.

      0
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      Рейтинг: +6407

      серега кашин 1 час назад

      Надо ждать зимы и усиления, а то Ньюкасл ничего не светит

      0
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      Рейтинг: +1333

      Alex Y 2 часа назад

      Немножко нужно подождать , чтобы бы снова побеждать)

      0
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