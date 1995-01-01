АПЛ. «Ньюкасл» проиграл дома «Тоттенхэму» и продолжает идти без побед

«Ньюкасл» по-прежнему не имеет побед в сезоне АПЛ. В очередном туре команда Стива Брюса вела в счете, но уступила «Тоттенхэму».

«Тоттенхэм» поднялся в зону еврокубков, опередив «Манчестер Юнайтед».

Гарри Кейн в восьми матчах АПЛ на «Сент-Джеймс Парк» забил шесть голов.

Англия. АПЛ. 8-й тур

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Уилсон, 2; 1:1 – Н’Домбеле, 17; 1:2 – Кейн, 22; 1:3 – Сон, 45+3; 2:3 – Дайер, 89 (в свои ворота).

Удаления: Шелви, 83 (вторая ж.к.) – нет.

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