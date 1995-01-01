Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    РПЛ. Дубль Сарвели принес «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом»

    «Крылья Советов» оказались сильнее другого выходца из ФНЛ «Нижнего Новгорода». Оба гола в матче 11-го тура РПЛ забил форвард Владислав Сарвели.

    Самарцы обогнали нижегородцев и поднялись на восьмое место в таблице.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сарвели, 36; 2:0 – Сарвели, 50.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл (Солдатенков, 77), Зиньковский (Пиняев, 68), Пруцев (Витюгов, 68), Ежов (Кабутов, 87), Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 67).

    «Нижний Новгород»: Анисимов, Козлов (Пенчиков, 90), Гоцук (Миладинович, 70), Кечкеш, Юлдошев (Косарев, 60), Калинский, Могилевец (Горбунов, 46), Шарипов (Галаджан, 70), Берковский, Ткачук, Сулейманов.

    Предупреждения: нет – Сулейманов, 58; Горбунов, 72.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1593

      Sviro 52 минуты назад

      Ураааааааааааааааааааааа! Порадовали стврика!!! Спасибо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90344

      zigbert 53 минуты назад

      Красивую, комбинационную игру показывают Крылышки. Особенно они хороши при контратаках что и показал этот матч. Надо отдать должное Нижнему, моменты у ворот Крыльев они сумели создать. Забей Калинский с пенальти все могло в игре перевернуться.
      Крылья Советов с победой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2981

      ySS 1 час назад

      Занимательно, Осинькин Гагарина обогнал)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2981

      ySS 1 час назад

      Самару с победой!
      Симпатичная команда растёт (если не раскупят))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90344

      zigbert > ySS 1 час назад

      А брать там есть кого. Особенно Зиньковский хорош.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1593

      Sviro > ySS 50 минут назад

      Если у игроков голова есть, то не уйдут!! Здесь они лидеры и на подъёме, а в другой команде свои лидеры есть. Будут там на подхвате в запасе сидеть!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Storm13 2 часа назад

      Победили заслуженно! Молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      Sancho010365 2 часа назад

      Самара молодцы, так держать! Немного везение было сегодня на Вашей стороне. Перекладина и штанга помогли. Победа заслуженная.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53228

      portero 2 часа назад

      Крылья с тремя очками, жду дальше продвижения вверх и игрпть в командный футбол...

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90308
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67848
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru