РПЛ. Дубль Сарвели принес «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом»

«Крылья Советов» оказались сильнее другого выходца из ФНЛ «Нижнего Новгорода». Оба гола в матче 11-го тура РПЛ забил форвард Владислав Сарвели.

Самарцы обогнали нижегородцев и поднялись на восьмое место в таблице.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 36; 2:0 – Сарвели, 50.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл (Солдатенков, 77), Зиньковский (Пиняев, 68), Пруцев (Витюгов, 68), Ежов (Кабутов, 87), Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 67).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Козлов (Пенчиков, 90), Гоцук (Миладинович, 70), Кечкеш, Юлдошев (Косарев, 60), Калинский, Могилевец (Горбунов, 46), Шарипов (Галаджан, 70), Берковский, Ткачук, Сулейманов.

Предупреждения: нет – Сулейманов, 58; Горбунов, 72.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ