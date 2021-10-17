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    РПЛ – о голе «Локомотива» «Рубину»: «Красота в каждом касании»

    Пресс-служба РПЛ отметила голевую комбинацию «Локомотива» в матче 11-го тура против «Рубина» (2:2). Мяч забил Федор Смолов.

    «Голевая атака «Локомотива» – красота в каждом касании», – написала лига.

    • «Локомотив» в Казани ушел от поражения на 90+3 минуте.
    • Это был дебютный матч в России для главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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