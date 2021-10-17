РПЛ – о голе «Локомотива» «Рубину»: «Красота в каждом касании»

Пресс-служба РПЛ отметила голевую комбинацию «Локомотива» в матче 11-го тура против «Рубина» (2:2). Мяч забил Федор Смолов.
«Голевая атака «Локомотива» – красота в каждом касании», – написала лига.
- «Локомотив» в Казани ушел от поражения на 90+3 минуте.
- Это был дебютный матч в России для главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
Голевая атака «Локомотива» – красота в каждом касании⠀#ТинькоффРПЛ #Локо #Смолов pic.twitter.com/Dz6laPk4Ve— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 17, 2021