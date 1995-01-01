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    Иван Игнатьев – о ничьей с «Локомотивом»: «Нехватка концентрации, вот и все»

    Форвард «Рубина» Иван Игнатьев объяснил упущенную победу в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2). Москвичи отыгрались на 90+3 минуте.

    «Как может быть хороший результат, если за 30 секунд до конца сыграли вничью матч, который должны были выиграть? Нехватка концентрации, вот и все. Футбол такие вещи не прощает», – сказал Игнатьев.

    • «Рубин» идет в РПЛ 8-м.
    • Следующий соперник – «Уфа» (24 октября).
    • «Локомотив» занимает 4-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +53192

      portero 37 минут назад

      Ну у тебя понятно, уже начал думать, как, с кем и где отмечать....

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      Рейтинг: +2126

      Бриг 2 часа назад

      Про нехватку концентрации говорят, когда сказать больше нечего.

      0
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      Рейтинг: +519

      El_Chori 2 часа назад

      поскорее бы уже этого бездаря сплавить

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