Иван Игнатьев – о ничьей с «Локомотивом»: «Нехватка концентрации, вот и все»

Ну у тебя понятно, уже начал думать, как, с кем и где отмечать....
Форвард «Рубина» Иван Игнатьев объяснил упущенную победу в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2). Москвичи отыгрались на 90+3 минуте.
«Как может быть хороший результат, если за 30 секунд до конца сыграли вничью матч, который должны были выиграть? Нехватка концентрации, вот и все. Футбол такие вещи не прощает», – сказал Игнатьев.
- «Рубин» идет в РПЛ 8-м.
- Следующий соперник – «Уфа» (24 октября).
- «Локомотив» занимает 4-ю строчку.