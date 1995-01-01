Иван Игнатьев – о ничьей с «Локомотивом»: «Нехватка концентрации, вот и все»

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев объяснил упущенную победу в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2). Москвичи отыгрались на 90+3 минуте.

«Как может быть хороший результат, если за 30 секунд до конца сыграли вничью матч, который должны были выиграть? Нехватка концентрации, вот и все. Футбол такие вещи не прощает», – сказал Игнатьев.