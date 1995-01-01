Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Семак – о поражении от «Арсенала»: «Не всегда сильная команда побеждает»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2).

    «Это футбол. Выигрывает та команда, которая забивает. Моментов создали много, но не забили. Большая часть игры сегодня прошла у штрафной площади. Конечно, надо забивать в тех моментах, которые создавали. Результат был бы другой.

    Где-то у нас были сегодня командные ошибки, где-то индивидуальные. Будем разбирать, почему мизерное количество моментов превратилось в два мяча. Нас это не устраивает. Что касается замен, всех кого могли поменяли и освежили.

    Два подряд поражения? Игра на игру не приходятся, в игре и по моментам мы должны были побеждать, но не всегда сильная команда побеждает», – сказал Семак.

    • Несмотря на проигрыш, «Зенит» останется лидером РПЛ по итогам тура.
    • В среду команда встретится с «Ювентусом» в ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:45
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +525

      Sanches65 3 минуты назад

      Это он про что? Сегодня например победила сильнейшая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +578

      БОМЖАРНИК 15 минут назад

      Серега в своем репертуаре))) Молодец!
      А после зебр снова смеяться будет и говорит,что у нас в ЛЧ нет целей)
      РЕСПЕКТ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3252

      Axe111 30 минут назад

      Сильная команда)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5680

      subbotaspartak 46 минут назад

      Сильная?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13687

      paracetamol 50 минут назад

      Раззяв всегда дерут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1884

      Валерий1965 1 час назад

      Это конечно да, но над реализацией нужно серьезно работать! Да и пропускаем много!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90252
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67841
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru