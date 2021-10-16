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  • Семак – о поражении от «Арсенала»: «Не всегда сильная команда побеждает»

Семак – о поражении от «Арсенала»: «Не всегда сильная команда побеждает»

16 октября 2021, 16:45
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2).

«Это футбол. Выигрывает та команда, которая забивает. Моментов создали много, но не забили. Большая часть игры сегодня прошла у штрафной площади. Конечно, надо забивать в тех моментах, которые создавали. Результат был бы другой.

Где-то у нас были сегодня командные ошибки, где-то индивидуальные. Будем разбирать, почему мизерное количество моментов превратилось в два мяча. Нас это не устраивает. Что касается замен, всех кого могли поменяли и освежили.

Два подряд поражения? Игра на игру не приходятся, в игре и по моментам мы должны были побеждать, но не всегда сильная команда побеждает», – сказал Семак.

  • Несмотря на проигрыш, «Зенит» останется лидером РПЛ по итогам тура.
  • В среду команда встретится с «Ювентусом» в ЛЧ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Валерий1965
1634392845
Это конечно да, но над реализацией нужно серьезно работать! Да и пропускаем много!
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paracetamol
1634393914
Раззяв всегда дерут!
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subbotaspartak
1634394166
Сильная?...
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Axe111
1634395117
Сильная команда)))
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Sanches65
1634396761
Это он про что? Сегодня например победила сильнейшая.
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житель СПб
1634398562
Сильная - не равно - ленивая! И - без футбольных идей...
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alp
1634410139
я не понимаю, почему богданыч не может научится играть с автобусами... полное отсутствие мысли и никаких домашних заготовок... тупое взламывание обороны херово работает,а при паскудной защите, мы пропускаем голы.. аутсайдеры набирают очки, хейтеры в замешательстве (вроде как, зенит все купил тут не катит) а мы на валидоле... щетаю, серега умеет играть с играющими командами и просто не знает, что делать когда против него выставляют автобус..
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polt
1634415157
Семак себе льстит, называя Зенит сильной командой. Сильные команды играют сильно, а Зенит второй матч выглядит беспомощным, вроде мы и Зенит, а играем импотентно, пыжимся, пыжимся, а результат - конфуз. А Дзюба со своим сотым голом, похоже плевал на результат игры, цель-высветить свое нижнее белье.
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