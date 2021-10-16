Семак – о поражении от «Арсенала»: «Не всегда сильная команда побеждает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2).

«Это футбол. Выигрывает та команда, которая забивает. Моментов создали много, но не забили. Большая часть игры сегодня прошла у штрафной площади. Конечно, надо забивать в тех моментах, которые создавали. Результат был бы другой.

Где-то у нас были сегодня командные ошибки, где-то индивидуальные. Будем разбирать, почему мизерное количество моментов превратилось в два мяча. Нас это не устраивает. Что касается замен, всех кого могли поменяли и освежили.

Два подряд поражения? Игра на игру не приходятся, в игре и по моментам мы должны были побеждать, но не всегда сильная команда побеждает», – сказал Семак.