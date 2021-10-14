Рамос будет тренироваться индивидуально еще десять дней. Он не сыграет с «Лейпцигом» и «Марселем»

Защитник Серхио Рамос пропустит ближайшие матчи «ПСЖ», сообщает пресс-служба клуба.
35-летний испанец продолжает восстанавливаться после травмы. Он будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба еще десять дней.
Таким образом, Рамос пропустит матчи с «Анжером» (15 октября) и «Марселем» (24 октября) в Лиге 1, а также игру с «Лейпцигом» (19 октября) в Лиге чемпионов.
- Рамос летом перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт на 2 года.
- Из-за травмы защитник до сих пор не дебютировал за новую команду.
Источник: официальный сайт «ПСЖ»