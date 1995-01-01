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    Рамос будет тренироваться индивидуально еще десять дней. Он не сыграет с «Лейпцигом» и «Марселем»

    Защитник Серхио Рамос пропустит ближайшие матчи «ПСЖ», сообщает пресс-служба клуба.

    35-летний испанец продолжает восстанавливаться после травмы. Он будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба еще десять дней.

    Таким образом, Рамос пропустит матчи с «Анжером» (15 октября) и «Марселем» (24 октября) в Лиге 1, а также игру с «Лейпцигом» (19 октября) в Лиге чемпионов.

    • Рамос летом перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт на 2 года.
    • Из-за травмы защитник до сих пор не дебютировал за новую команду.

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    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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