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    Непомнящий: «За время работы Карпина в сборной ни разу не прозвучало, что чего-то или кого-то не хватает»

    Бывший главный тренер сборной Камеруна и других команд Валерий Непомнящий высказался о первых месяцах работы в сборной России Валерия Карпина. При нем россияне гарантировали себе участие в стыковых матчах за место на ЧМ-2022.

    «Ни разу за время работы Карпина не прозвучало, что чего-то не хватает, кого-то не хватает, когда на 70 процентов состав обновляется. Это говорит, что у команды будет характер, ну и у тренера он есть. Поэтому мои поздравления, о недостатках говорить не хочется. Желаю завершающие два матча провести на этой же ноте», – сказал Непомнящий.

    • Непомнящий с 2018 года не работает в футболе.
    • Россия лидирует в отборочной группе.
    • Ближайший соперник – Кипр (11 ноября).

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    Источник: Rusfootball

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