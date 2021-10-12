«Усилимся на «Мундиалито». Пляжный «Спартак» пригласил Джикию после его гола Словении

Пляжный «Спартак» обратился к коллегам из основного «Спартака» с шуточной просьбой отпустить защитника Георгия Джикию. Накануне он забил ударом через себя.

«Браво, Георгий! Не зря смотрел наши матчи.

«Спартак», отпустите парня? Всего на три дня! Усилимся на клубный «Мундиалито», – написали пляжники.

Гол Джикии в отборочном матче ЧМ-2022 против Словении оказался победным.

Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

В оставшихся 2 турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

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Джикия – о голе в ворота Словении: «Интересно, где наши нападающие?»