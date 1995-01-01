«Локомотив» рассматривал Осинькина на пост тренера. Он помог бы привести в клуб Пиняева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин мог возглавить «Локомотив».

Как пишет «РБ-Спорт», он был единственным кандидатом, которого клуб рассматривал среди российских тренеров.

«Локо» привлекало умение Осинькина работать с молодежью, а также потенциальная возможность для будущего перехода форварда «Крыльев» Сергея Пиняева.