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    «Локомотив» рассматривал Осинькина на пост тренера. Он помог бы привести в клуб Пиняева

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин мог возглавить «Локомотив».

    Как пишет «РБ-Спорт», он был единственным кандидатом, которого клуб рассматривал среди российских тренеров.

    «Локо» привлекало умение Осинькина работать с молодежью, а также потенциальная возможность для будущего перехода форварда «Крыльев» Сергея Пиняева.

    • Осинькин вывел «Крылья» в РПЛ. Сейчас команда занимает 10 место.
    • «Локо» в итоге возглавил Маркус Гиздоль.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +52922

      portero 14 минут назад

      Но этого не случилось, надо Осинькину в этом году КС вытащить повыше. Тогда и предложения будут ему и игрокам достойные, а не как сейчас "копеечные"...

      0
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      Рейтинг: +70

      33! 15 минут назад

      Нет уж, нет уж, ИВО нам самим нужен)))

      1
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